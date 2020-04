Mes, Rinaldi e Grant (Lega): Gualtieri riferisca condizionalita’

“Domani in commissione Econ del Parlamento Europeo e’ prevista l’audizione del ministro Gualtieri, al quale chiederemo di riferire sulle condizionalita’ del Mes. Il governo, che finora non ha riferito di fronte al Parlamento sovrano, deve dire prima quali sono le sue intenzioni, con chiarezza e trasparenza verso gli italiani, non dopo, a giochi fatti. Quando si prendono dei soldi, bisogna sapere prima quali sono le condizionalita’, non a cose fatte. Affermare che esiste un Mes ‘light’ equivale a dire una menzogna. Siamo abituati ai giochini e agli scherzetti da parte del Pd e dell’Europa, ma non si possono permettere di scherzare sulla pelle degli italiani. Sarebbe gravissimo e inaccettabile”. Cosi’ gli europarlamentari della Lega Antonio Maria Rinaldi e Valentino Grant.