In un periodo di crisi economica come quello attuale, la grande distribuzione organizzata riveste un ruolo sempre più centrale. Confrontandosi quotidianamente con l’aumento dei prezzi, le famiglie scelgono sempre più i discount come Eurospin per risparmiare sul carrello.

Molto spesso i consumatori non hanno idea che dietro a marche non note si nascondono in realtà aziende ben rodate e conosciute.

Chi produce i detersivi dexal di Eurospin

Tra i prodotti di punta di queste insegne low cost troviamo i detersivi a marchio Dexal. Liquidi o in polvere, questi detergenti si sono affermati negli anni per efficacia e convenienza. Ma in pochi conoscono la storia che si cela dietro il loro successo.

A produrli infatti sono aziende leader di settore, specializzate anche nella realizzazione di blasonati marchi commerciali. Non a caso, sia la linea in polvere che alcuni articoli liquidi, nascono negli stabilimenti della società italiana Italsiva, attiva già dagli anni ’60.

Proprio questa realtà ha dato i natali a icone del cleaning come Chante Clair, Sauber e Spuma di Sciampagna. La sua expertise chimica consente oggi la produzione “private label” per le grandi catene, garantendo qualità e standard elevati.

Una storia di successo tutta made in Italy, che svela come spesso dietro i nomi sconosciuti si celino colossi dell’industria. Capaci di coniugare efficienza e convenienza grazie ad investimenti mirati, come quello nello stabilimento piemontese all’avanguardia.

Non sorprende dunque che privati e addetti ai lavori scelgano i prodotti Dexal, fiduciosi nella garanzia di brand affermati.

Un binomio vincente che unisce know-how e accessibilità, a conferma di come dietro gli scaffali low cost si celi ben altro.

Il cambiamento dei discount

I discount come Eurospin hanno cambiato il nostro modo di fare spesa, integrando l’offerta con referenze tutte da scoprire. Prodotti che celano dietro linee sconosciute il talento e la creatività tricolore, da valorizzare come merita.

Produrre referenze commercializzate con marchio distributore si è rivelata una strategia vincente per le aziende coinvolte. Consente infatti di sfruttare le economie di scala riducendo i costi, mantenendo alti standard qualitativi. Un modello che ha decretato il successo mondiale di colossi proprio come Italsiva.

Grazie alla delocalizzazione produttiva le insegne low cost riescono ad abbattere i prezzi finali, garantendo tuttavia prodotti validi. I detersivi Dexal di Eurospin ne sono un esempio, frutto dell’eccellenza manifatturiera italiana a prezzi popolari. Soddisfacendo le esigenze sia del portafogli che delle faccende domestiche.

Conoscere l’identità delle aziende che producono i diversi marchi aiuta i consumatori a fare acquisti mirati, contando sulla qualità certificata di realtà affermate, al di là del nome commerciale. Un valore aggiunto che i discount sanno offrire ai propri clienti, sempre più esigenti e attenti nello scegliere cosa mettere nel carrello della spesa.