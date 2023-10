Elisabetta Canalis in lingerie è da urlo, lo scatto infiamma il pubblico italiano

Oltre a essere un volto noto della tv, Elisabetta Canalis è molto amata anche sui social, grazie ai quali emerge tutta la sua bellezza.

L’Italia è un paese ricco di bellezza, e non solo per ciò che concerne l’aspetto ambientale, paesaggistico e culturale, ma anche per quanto riguarda l’estetica. Noi italiani, infatti, abbiamo fascino ed eleganza, e le nostre icone di bellezza nazionali ne sono la prova. All’interno del mondo dello spettacolo, ad esempio, lavorano uomini e donne bellissime, e tra esse, non possiamo non citare Elisabetta Canalis.

Noi tutti, come ben ricorderete, l’abbiamo conosciuta nel 1999, anno in cui iniziò a ricoprire il ruolo di velina mora nel celebre tg satirico di Canale5 Striscia la Notizia. Tale incarico fu il primo vero trampolino di lancio per la sua carriera che, da allora, non solo non si è più fermata, ma si è anche estesa oltreoceano. Negli anni, infatti, Elisabetta ha raggiunto il successo non solo grazie ai programmi da lei condotti tra cui Festivalbar; Total Request Live; Controcampo e Le Iene, ma anche ai film e alle serie tv alle quali ha preso parte quali Carabinieri; Love Bugs; L’isola di Pietro; Natale a New York; A natale mi sposo e molti altri.

La Canalis, inoltre, è anche molto attiva e popolare sui social, specie sul suo profilo Instagram, dove molto spesso pubblica foto e video inerenti al suo lavoro e alla sua vita privata. Lo scorso 12 settembre, Elisabetta ha compiuto 45 anni, e ad oggi appare bellissima come non mai. Non a caso, uno dei suoi ultimi post in cui si è mostrata in lingerie, ha letteralmente infiammato il mondo del Web.

La bellezza di Elisabetta Canalis

Grazie ai social network abbiamo modo ogni giorno di seguire, seppur da lontano e in maniera virtuale, la vita e la quotidianità delle nostre celebrità preferite. Elisabetta Canalis, come precedentemente accennato, è molto attiva sul Web, e grazie ai suoi post non è possibile non notare quanto la sua bellezza, negli anni, non sia affatto cambiata. In una delle sue ultime pubblicazioni, ad esempio, l’attrice si è mostrata in lingerie, abbigliamento che ha messo maggiormente in risalto il suo fisico statuario.

Ripresa dalla fotografa Lucia di Mattia, Elisabetta Canalis appare più bella che mai, e i suoi follower non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei. “E le ventenni mute”, ha commentato un utente, come a sottolineare che per Elisabetta, il tempo sembra non passare mai.

Elisabetta e l’amore

Nel 2014, Elisabetta Canalis sposò il chirurgo americano Brian Perri, e nel corso dell’anno successivo sono diventati genitori della loro unica figlia, Skyler la quale, ad oggi, ha 8 anni.

Sfortunatamente, però, negli ultimi anni il loro matrimonio ha subito una battuta d’arresto, motivo per il quale, ad oggi, hanno deciso di divorziare e di prendere strade diverse.