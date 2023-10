Bonus stufa a pellet, come richiedere l’incentivo e a quanto ammonta

A breve non solo tornerà il freddo, ma anche la lotta contro il caro bollette. Il bonus stufa a pellet potrebbe essere la soluzione.

Il caldo, il sole e la spensieratezza sono i tratti che maggiormente contraddistinguono l’estate, stagione che quest’anno sembra essere trascorsa più veloce che mai. Attualmente, infatti, le prime perturbazioni hanno già iniziato a farsi sentire, e le temperature, nonostante continuino a essere mediamente alte, si stanno pian piano abbassando. Tutto ciò vuol dire solamente una cosa, ovvero, che la stagione estiva è oramai in dirittura d’arrivo, e che a breve sarà pronta per lasciare ufficialmente spazio alla sua controparte.

Già durante lo scorso inverno, però, abbiamo dovuto fare i conti con i rincari che, come tutti saprete, hanno colpito prevalentemente proprio i costi del gas il quale, però, è necessario per utilizzare la maggior parte dei sistemi di riscaldamento. Poter stare al caldo nella propria abitazione così da proteggersi dal freddo è una priorità per ognuno di noi, ma ciò non toglie che non tutti i cittadini possono permettersi di far fronte alle elevate spese delle utenze della stagione invernale.

Per questo motivo, in tanti hanno deciso di affidarsi a metodi di riscaldamento alternativi, tra cui uno dei più diffusi è, senza dubbio, quello che avviene tramite l’utilizzo di una stufa a pellet. Tuttavia, anche quest’ultima presuppone delle spese, specialmente per l’installazione. Non tutti sanno, però, che è possibile avvalersi del bonus stufa a pellet. Ecco di che cosa si tratta.

Che cos’è il bonus stufa a pellet?

Fino a qualche tempo fa si pensava che quest’inverno sarebbe stato disponibile un bonus riscaldamento il quale, però, sembra che non arriverà. Per riuscire a contrastare i rincari del gas e, allo stesso tempo, riuscire a riscaldarsi come si deve, si potrebbe optare per l’installazione di una stufa a pellet e, per farlo, esistono anche delle agevolazioni che ci permettono di risparmiare. In realtà, non si può parlare di un bonus specifico per tale metodo di riscaldamento, ma attualmente ce ne sono ben quattro in vigore che, come vedremo, potrebbero proprio fare al caso nostro.

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, l’installazione di una stufa a pellet nella propria abitazione può essere considerata come una manutenzione straordinaria atta all’utilizzo di energie più rinnovabili e, dunque, rientrare nel bonus ristrutturazione. Tale agevolazione prevede uno sconto IRPEF del 50%, mentre la cifra massima della detrazione ammonta a novantaseimila euro. Il bonus, inoltre, vale sia per gli appartamenti sia per le case indipendenti.

In alternativa, si può ricorrere anche all’ecobonus primario il quale ha uno sconto IRPEF pari al 65%, ma che, in realtà, può variare tra il 50% e l’85%. Tali percentuali valgono rispettivamente per l’installazione di impianti di climatizzazione invernale che abbiano un’alimentazione data dall’utilizzo di biomasse combustibili, e per degli interventi antisismici per mettere in sicurezza l’abitazione. Per le stufe a pellet, la distrazione può arrivare fino a trentamila euro.

Come risparmiare sul riscaldamento

Non tutti sanno, inoltre, che si può risparmiare sul riscaldamento grazie non solo all’utilizzo di una stufa a pellet, ma anche grazie all’intervento del Gestore dei servizi energetici (GSE). Se si ha la necessità di sostituire la propria stufa, infatti, si potrà contare su uno sconto del 65%. A seguito dell’accettazione della richiesta da parte del gestore, se secondo tale percentuale la somma non supera i cinquemila euro, la cifra ci verrà erogata direttamente sul conto nel giro di circa due mesi. Se, per contro, la cifra dovesse superare i cinquemila euro, è prevista l’erogazione in tre rate all’anno entro cinque anni.

Infine, per migliorare il proprio impianto di riscaldamento di almeno due classi energetiche e passare, dunque, all’utilizzo di una stufa a pellet, ci si può anche affidare al Superbonus 110%. In questo caso, ovviamente, è necessario che sia un’impresa a svolgere il lavoro. Tuttavia, nell’anno attualmente in corso sono stati messi non pochi paletti nei confronti dell’agevolazione in questione, e per il 2024 è prevista una stretta ancora maggiore.