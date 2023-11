Oltre al menu laterale nascosto, WhatsApp presenta altre funzionalità meno note ma molto utili nella quotidianità.

L’app di messaggistica è sicuramente entrata a far parte della quotidianità ma nasconde ancora funzioni poco note.

Le funzioni meno note di WhatsApp

Ad esempio, pochi sanno che su WhatsApp si può inviare messaggi a se stessi per prendere appunti o note a futura memoria. Basta aprire una chat privata con il proprio numero per sfruttare questa opportunità.

Utile anche la facoltà di ricercare messaggi specifici all’interno delle chat di gruppo, spesso molto affollate. Basta accedere alle impostazioni della conversazione e abilitare la ricerca testuale globale per trovare in fretta ciò che interessa.

Interessante evidenziare inoltre come WhatsApp supporti ormai la modalità scura, studiata per ridurre l’affaticamento degli occhi nelle ore serali. Ma questa funzione non è ancora attiva di default, bisogna abilitarla manualmente dalle impostazioni dell’applicazione.

Un’altra opzione poco conosciuta riguarda la cancellazione dei messaggi inviati per sbaglio o da rettificare. Basta infatti tenere premuto sulla chat incriminata per 7 secondi e selezionare l’opzione elimina per tutti. Un modo per porre riparo ad errori di distrazione o refusi.

Interessanti anche alcune funzionalità specifiche dei gruppi, come quella che consente di silenziare una determinata chat collettiva per un periodo di tempo. Essenziale per non essere disturbati dalle notifiche, quando si desidera maggiore concentrazione o privacy.

Insomma, dietro la facile interfaccia di WhatsApp si celano tante opportunità ancora da scoprire. Bastano piccoli accorgimenti per apprezzarne appieno potenzialità e versatilità nella comunicazione quotidiana.

Ma ciò che ha destato stupore è quello che accade se si tiene premuto per più di tre secondi l’icona di WhatsApp. Se lo effettuate vedrete un nuovo menù a scomparsa che vi consentirà di utilizzare le funzioni principali e rispondere alla chat senza dover aprire l’applicazione.

Altre utili funzioni dell’app di messaggistica

In pochi sanno che è possibile archiviare singolarmente le chat di cui non si ha più necessità, nascondendole dalla vista. Basta tenere premuto sulla conversazione desiderata e selezionare “archivia”. Un modo per non intasare la schermata principale.

Grazie a questa funzione, attivabile chat per chat, i messaggi inviati in un determinato lasso di tempo si autodistruggono. Utile per conversazioni di servizio destinate a non lasciare tracce. Una feature di messaggistica istantanea 2.0.

Quando si è in ritardo e non si ha tempo per lunghe risposte, si può sfruttare questa comoda funzione per inviare emoji, gif o messaggi preimpostati. Basta trascinare il dito verso l’alto nelle chat per accedervi con un tocco.

Cambiando dispositivo, è possibile trasferire integralmente tutte le conversazioni da un device all’altro. Grazie a questa funzione non si perde alcuna chat nemmeno passando a uno smartphone nuovo. Una marcia in più nella completa integrazione tra device.