In tempi di crisi energetica e inflazione alle stelle, riscoprire le potenzialità degli elementi tradizionali diventa ancor più strategico. È il caso del riso, vera e propria miniera di benefici nascosti che vale la pena scoprire, tra questi emerge una novità ovvero il riso nelle scarpe.

Da sempre alleato della tavola e dell’alimentazione, questo cereale nasconde doti ancora poche valorizzate. Come la straordinaria capacità assorbente, perfetta per affrontare fastidi comuni come gli odori di piedi o muffa.

Il trucco del riso nelle scarpe

Basterà posizionare i chicchi di riso all’interno di un sacchetto di stoffa, da inserire poi nelle calzature o negli angoli critici. Il riso catturerà umidità e molecole responsabili dei cattivi odori, rilasciando solo piacevoli effluvi naturali.

Efficace anche contro l’umidità di bagnature o infiltrazioni accidentali, è in grado di asciugare e salvaguardare anche elettrodomestici e device. Senza contare le proprietà anti-muffa e disinfettanti, utili in cucina e dispensa.

Un rimedio green ed economico che rende smart anche le attività domestiche più comuni. Garantendo benefici a tutta la famiglia grazie alle sue innate qualità.

Cogliere appieno i tesori nascosti di madre natura è oggi più che mai importante. Nel segno della sostenibilità possiamo ottenere molto da elementi semplici, come questo prezioso chicco dal sapore antico e dal fascino moderno.

Mantenere i piedi asciutti e le calzature profumate è importante non solo dal punto di vista estetico, ma anche per il benessere. Scopriamo come riso e sale possono aiutarci in questo senza fatica.

Il riso è noto per le sue spiccate capacità assorbenti, utili per catturare umidità e cattivi odori negli angoli della casa. Lo stesso vale per le scarpe, basta posizionare qualche chicco in un sacchetto da cambiare periodicamente.

Anche il sale è un ottimo alleato per le calzature

Il sale grosso sfrutta invece le sue proprietà anti-batteriche e deodoranti. Spruzzato all’interno delle calzature assorbirà le sostanze grasse prodotte dal piede rendendole subito più fresche.

In alternativa si può realizzare un impacco di sale, da lasciare agire prima di un risciacquo. Entrambi i rimedi sono economici e naturali, ottimi alleati per chi trascorre molte ore in piedi.

Attenzione anche alla scelta dei calzini, meglio in cotone traspirante che in fibre sintetiche. Fondamentale è poi la giusta aerazione delle scarpe una volta tolte, per eliminare ogni traccia di umidità.

Con poche e semplici mosse potremo dunque dire addio a piedi appesantiti e scarpe che emanano cattivi odori. Tutto ciò grazie a risorse primarie come sale e riso, nel nome della praticità green.

Oltre a riso e sale, esistono altri metodi casalinghi efficaci per mantenere le calzature sempre profumate. Ad esempio, si possono aggiungere alle scarpe degli olii essenziali come quello di eucalipto, tea tree o limone. Poche gocce su un batuffolo di cotone assicureranno una piacevole fragranza per molto tempo.

Utili sono anche le proprietà assorbenti delle foglie di alloro: basterà inserirne un paio nelle scarpe per assicurarsi piedi asciutti e un delicato aroma agrumato.

Anche il bicarbonato ha notevoli poteri deodoranti e antibatterici: una spruzzata nelle calzature assicura calzini frizzanti per l’intera giornata.

In alternativa ai sacchetti di stoffa si possono utilizzare contenitori in legno o bambù, materiali naturali che agevolano la traspirazione garantendo freschezza prolungata. Con piccoli accorgimenti green diremo addio a fastidiosi cattivi odori mantenendo le scarpe sempre al top.