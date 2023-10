Tra le stanze della casa, il bagno richiede una pulizia quotidiana approfondita per mantenere alti standard di igiene. Ma anche i metodi di pulizia più scrupolosi possono non bastare nel tempo se non si conoscono alcuni accorgimenti. Eccone uno per il copri water.

Scopriamo quali sono i trucchi per pulire il bagno a fondo e soprattutto come evitare fatica nella pulizia del copri water.

L’ importanza della polizia profonda del bagno

Innanzitutto è importante iniziare la pulizia del bagno svuotando tutti gli oggetti presenti, dando priorità alle superfici. Mobili e mensole vanno puliti con cura usando un detergente anti batterico, per poi asciugarli accuratamente. Stesso procedimento per i rubinetti, spesso luogo di accumulo di sporco.

Il water richiede maggiore attenzione, dopo averlo svuotato, bisogna prendersene cura a livello di cisterna e sedile. Quest’ultimo può essere rimosso grazie ad appositi ganci, permettendo così una sanificazione profonda dell’intera porcellana. Una soluzione a base di candeggina o aceto, se optate per il green, elimina germi e muffe.

Doccia e box doccia sono altri covi di batteri. Smontando il soffione si pulisce ogni parte interna, mentre i prodotti anti calcare rimuovono incrostazioni dalle piastrelle. Importante è poi dedicarsi ai cavi di scarico che, se ostruiti, possono diventare focolai d’infezione.

Per le superfici in ceramica si consigliano detergenti sgrassanti, risciacquando sempre con cura. Il sapone di Marsiglia è ideale anche per sanitari e rubinetteria. Ultimo ma non ultimo, i filtri del lavandino, spesso dimenticati, andrebbero ispezionati ogni mese.

In chiave green, ottimi sono l’aceto, dalle proprietà antibatteriche e sgrassanti, o il bicarbonato da usare puro o diluito. Fondamentale è poi areare adeguatamente il bagno dopo la pulizia profonda.

Con piccoli accorgimenti e una pulizia attenta ad ogni dettaglio, sarà possibile igienizzare davvero in profondità il bagno, prevenendo la proliferazione di batteri.

Come pulire i ganci del copri water

Un elemento spesso trascurato durante le pulizie del bagno è la tavoletta del water. Essa infatti può essere rimossa grazie a dei ganci, solitamente posizionati sul lato corto inferiore.

Questi possono essere di due tipi: i ganci fissi, che necessitano di una chiave a brugola per lo sblocco, e quelli a pressione, che si aprono con una semplice pressione.

Per igienizzare correttamente anche questa zona, è necessario procedere alla rimozione. Nel caso dei ganci fissi, utilizzare la chiave fornita dal produttore per allentarli.

Quelli a pressione invece si aprono semplicemente spingendo verso l’alto, dopo aver premuto i due pulsanti laterali.

A questo punto sarà possibile estrarre completamente la tavoletta e pulirla con un detergente disinfettante, prestando particolare attenzione ai bordi e al retro. Una volta asciugata, va riposizionata facendo attenzione a far tornare i ganci nella loro sede originaria.

Così sarà possibile evitare la fatica e le tattiche utilizzate per riuscire a eliminare tutto lo sporco intorno e i possibili germi presenti. Sarà possibile fare una pulizia profonda completa sia alla tavoletta che alle zone normalmente non raggiungibili.