Prosciutto e melone, li abbini spesso a tavola? Perché non farlo

Prosciutto e melone sono un binomio evergreen dell’estate italiana, fresco e gustoso e amato da chi ha a cuore la forma fisica. Ma l’amato piatto potrebbe nascondere insidie per la salute se consumato in modo eccessivo e senza gli accorgimenti giusti.

Nonostante il piatto prosciutto e melone incarni l’idea del cibo salutare e genuino può davvero creare problematiche. Scopriamo perché questa accoppiata va gestita con attenzione, nonostante sia sempre stato considerato un must nelle diete.

Prosciutto e melone, cosa consigliano gli esperti

Il melone è universalmente riconosciuto come un frutto molto salutare. Ipo-calorico e ricco di acqua, fornisce all’organismo una buona dose di vitamine, soprattutto A e C, oltre a minerali importanti come potassio e magnesio. Proprio questi nutrienti lo rendono un alleato prezioso contro crampi, stanchezza e per la salute del cuore.

Discorso diverso per il prosciutto, che presenta un elevato contenuto di sodio e grassi saturi. Se assunto con moderazione non comporta particolari rischi, ma l’eccesso può avere effetti controproducenti su pressione arteriosa e colesterolo.

Ed è proprio nella complementarietà sbilanciata di questi due elementi, potassio e sodio, che risiede il “difetto” nell’accostamento tra melone e prosciutto. Mentre il frutto fornisce solo 267mg di potassio ogni 100g, la stessa quantità di crudo apporta ben 2440mg di sale.

Un apporto eccessivo che, specie se l’abbinamento viene consumato tutti i giorni, può comportare disturbi come vertigini, affaticamento e crampi muscolari. A lungo andare può incidere negativamente anche sulla pressione, elevata dall’eccesso di sodio, fattore di rischio cardiovascolare.

Gli accorgimenti da seguire per non rinunciarvi

Per non rinunciare al piacere di assaporare prosciutto e melone e ma senza compromettere la salute, basterà seguire alcuni accorgimenti.

Ridurre le porzioni di prosciutto a due tre fette sottili e accompagnarle con almeno metà melone. Poi è consigliabile aggiungere al frutto formaggi freschi o semini di zucca/girasole come alternativa al salato.

Meglio evitare il consumo giornaliero di questo piatto, concedendosi qualche giorno di pausa prima di riassaporarlo.

Come in moltissime altre occasioni è consigliato bere molta acqua per reintegrare i liquidi e favorire l’eliminazione del sale in eccesso.

Prosciutto e melone continua quindi a essere un piatto apprezzato, ma deve essere gestito con intelligenza in un’ottica di benessere a 360°. Un gustoso tripudio estivo da non esagerare, per non incorrere in problematiche collegate a squilibri nutrizionali.

Prestando attenzione a questi accorgimenti, si potrà godere appieno del gusto e dei benefici di questo classico abbinamento estivo, evitandone gli eventuali effetti meno salutari. Va ricordato inoltre che ogni individuo ha esigenze nutrizionali specifiche in base a fattori come età, genere, stile di vita e presenza di patologie.

Pertanto, soprattutto in caso di ipertensione, diabete o altre problematiche legate a sale, colesterolo e metabolismo dei carboidrati, è sempre bene consultare il proprio medico curante per definire la dieta più indicata.

Una sana alimentazione Mediterranea basata su frutta, verdura, legumi, pesce e con moderazione carni bianche e uova, oltre a bere adeguatamente, risulta estremamente equilibrata e naturale.