Cosa potrebbe accadere al corpo se mangiamo 1 banana al giorno

Si dice che una mela al giorno tolga il medico di torno, ma la stessa cosa vale anche per la banana? Ecco i suoi benefici sul nostro organismo.

L’Italia è famosa per tantissime cose: rappresentiamo una delle eccellenze nel settore della moda, ad esempio; abbiamo un clima e dei panorami degni di nota, e ogni nostra città, inoltre, è pregna di storia, cultura e tradizioni. Questo e tanto altro ancora simboleggia il nostro splendido paese, ma se c’è una cosa sulla quale siamo pressoché imbattibili quella è, senza dubbio, la cucina e la gastronomia. Tuttavia, sempre a proposito di cibo e alimentazione, c’è anche un’altra cosa che ci rappresenta appieno, ovvero, la dieta mediterranea.

Essa, infatti, racchiude tutte le materie di prima qualità che siamo soliti introdurre nel nostro modo di cucinare e che, oltre a essere molto gustose, sono anche sane e benefiche per la nostra salute. Tale metodo di alimentazione, come tutti saprete, comprende tra le altre cose anche carboidrati, proteine, e l’assunzione di molta acqua. Ma quando si parla di dieta mediterranea, ciò che non dobbiamo assolutamente dimenticare è l’importanza della frutta e della verdura.

Che sia per colazione o come spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio, infatti, mangiare un frutto rimane sempre il miglior modo per smorzare la fame. In Italia le tipologie disponibili sono tante, e le banane sono sicuramente tra esse. Vi siete mai chiesti che effetti avremmo sul nostro organismo se ne mangiassimo una al giorno? Se siete curiosi di scoprirlo ecco, a tal proposito, tutti i dettagli.

I benefici delle banane

La banana è un frutto dalle mille potenzialità. Oltre a essere molto buona, nonché adatta alla preparazione di alcuni dolci, essa è anche ricca di sostanze di cui il nostro organismo ha bisogno per mantenersi in salute. La vitamina C, per esempio, ha il compito di rafforzare il sistema immunitario, mentre la B6 serve per conferirci energia a sufficienza e per garantire il corretto funzionamento del cervello.

Le banane contengono anche una buona quantità di potassio, minerale in grado di regolare la pressione sanguigna riducendo così il rischio di insorgenza di malattie legate al cuore e all’apparato circolatorio. Non tutti sanno, inoltre, che nel frutto in questione è presente anche una fibra conosciuta con il nome di pectina la quale è in grado di contrastare l’accumulo del colesterolo LDL nel sangue.

Mangiare una banana al giorno fa bene?

Le banane, dunque, contengono senza dubbio una serie di sostanze che non fanno che apportare benefici al nostro intero organismo, ma che cosa succederebbe se ne mangiassimo una al giorno? La presenza di fibre contribuirebbe alla nostra regolarità intestinale, ed essendo la banana anche un frutto con poche calorie, ma dal potere saziante, aiuterebbe a tenere il peso sotto controllo e a diminuire il senso di fame.

In aggiunta, consumare una banana al giorno può anche avere un effetto positivo sull’umore in quanto un aminoacido in essa contenuto, il triptofano, è il precursore della serotonina che, come tutti saprete, viene associata alla felicità. Le banane, dunque, sono perfette da utilizzare come spuntino quotidiano, ma attenzione a non abusarne, perché essendo esse ricche di zuccheri naturali, potrebbero apportare effetti negativi sulle persone affette da diabete.