Anna Moroni, dopo anni la verità sull’addio: colpa della Clerici

La nota cuoca Anna Moroni che è stata per moltissimi anni accanto alla presentatrice de La Prova del Cuoco Antonella Clerici ha sollevato nel pubblico, dal momento in cui non è più riapparsa al fianco della conduttrice, numerose domande e moltissimi si sono chiesti il perché del distacco notevole. Allontanamento emerso in maniera più che evidente, data l’attenzione che riscuoteva il programma di cucina più amato dagli italiani.

La carriera televisiva di Moroni è legata profondamente a quella della Clerici, con la quale ha condiviso uno straordinario e duraturo percorso professionale durato oltre 16 anni, precisamente dal 2002 al 2018 ma non solo.

La cuoca, amatissima dagli italiani, è stata una delle figure più amate dal pubblico e dai fan del programma culinario. Una colonna portante fondamentale e la sua non presenza l ha suscitato molto malcontento e tante ipotesi tra cui la possibile lite con Antonella.

Il forte legame tra Anna Moroni e Antonella Clerici a La Prova del Cuoco

Nel programma Moroni era affetta a una rubrica di cucina, nella quale dispensava utili consigli ai telespettatori. Anna e Antonella hanno sempre avuto un feeling eccezionale, complice la loro grande passione per la cucina che accomunava entrambe. Insieme hanno dispensato consigli e ricette gustose e accessibili a tutti, intrattenendo il pubblico con allegria e diventando proprio per questo motivo uno dei colossi della TV italiana.

I fan sono rimasto senza parole nell’apprendere che il programma non sarebbe più andato in onda, ma in realtà ciò che ha stupito è stato l’allontanamento inaspettato tra Clerici e Moroni. Le due regine dei fornelli italiani non sarebbero più state l’una accanto all’altra e tutti si chiesti come mai e quale fosse la reale motivazione dopo tanti anni insieme.

Tutto questo risale al 2018 dopo che Antonella ha deciso di dedicarsi alla piccola Maelle e ha così abbandonato il programma. Dopo il suo addio è subentrata Elisa Isoardi

Moroni non ha però avuto il ruolo che le spettava ma che, soprattutto, il pubblico reclamava. Anna è stata una figura chiave del programma e anche se oggi è attiva soprattutto sui social, sono moltissime le persone che la seguono e che non hanno mai smesso di tenersi aggiornati con i suoi contenuti. Un affetto sincero per una donna ritenuta genuina.

Da allora, nonostante il grande affetto reciproco, le due amiche e colleghe non hanno più lavorato insieme in tv. Ma per quale motivo Anna Moroni non è più tornata in video al fianco di Antonella Clerici, neanche quando quest’ultima è rientrata in Rai con “È sempre mezzogiorno“?

Come mai Anna non è rientrata al fianco di Antonella nel nuovo format Rai

A fare chiarezza sull’improvviso allontanamento della coppia l vincente, oltre che i tanti testi già scritti, emerge un recente articolo pubblicato sul sito iFood.it, che ha riportato alcune dichiarazioni della stessa Moroni.

Stando alle parole dell’amata Moroni quando la Clerici ha lasciato “La prova del cuoco”, i vertici hanno deciso di rinnovare completamente il cast della trasmissione, tanto che lei non è stata più richiamata.

Un cambio di rotta che ha generato reazioni differenti nel pubblico. In un secondo momento però, vista l’impennata negli ascolti durante una puntata dove la donna è tornata in TV, è stata contattata e le è stato chiesto di tornare.

Ma ormai era tardi, perché lei aveva già preso altri impegni televisivi e dopo aver accusato un duro colpo per il distacco da Antonella ha deciso di proseguire il suo percorso diversamente.

Dunque, a quanto pare, la responsabilità dell’allontanamento della Moroni dal fianco della Clerici non sarebbe da attribuire a dissapori personali tra le due, che anzi hanno mantenuto intatto il loro affetto, come dimostra l’abbraccio commovente che si sono scambiate quando Anna è stata recentemente ospite a “È sempre mezzogiorno“.

La risposta è che non esiste una motivazione personale ma piuttosto la colpa sarebbe da attribuire a una decisione aziendale dettata da logiche televisive, che ha posto fine, almeno per il momento, ad un’amicizia professionale di enorme successo.

I numerosissimi fan di Moroni e Clerici ora sperano in una reunion delle due regine della cucina italiana hanno ancora molto da dare allo spettacolo e al pubblico che da sempre le ama. Loro stesse hanno dichiarato che sarebbe bellissimo tornate fianco a fianco ma tutto dipende dai vertici televisivi dato che il pubblico ha già dato parere positivo molti anni fa.