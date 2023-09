Whatsapp, la novità che tutti stavano aspettando da anni: arriva la conferma

WhatsApp lancia una nuova funzionalità, si tratta dei canali. Saranno uno strumento di comunicazione in più per dare aggiornamenti, lanciare novità e interagire con i propri followers.

La privacy sarà tutelata sia dell’amministratore che degli utenti, non è visibile il numero di telefono, e non sarà visibile chi interagisce all’interno del gruppo.

WhatsApp e la nuova funzionalità dei canali

Su WhatsApp è arrivata una nuova funzionalità che è stata resa disponibile in più di 150 Paesi al mondo, si tratta dei canali e permetterà ad ogni utente di seguire i suoi interessi nella più totale riservatezza.

Il social ha già accolto migliaia di organizzazioni tra cui squadre sportive di ogni parte del mondo e artisti che ogni utente potrà scegliere se seguire oppure no.

L’obiettivo di questa nuova funzionalità è quello di andare a creare un nuovo servizio di comunicazione che sarà ancora più privato. I canali rimangono infatti separati dalle chat del social di messaggistica istantanea e non sarà possibile vedere l’identità dei partecipanti, né tanto meno i loro numeri telefonici.

La piattaforma ha assicurato che proteggerà le informazioni personali di followers e amministratori dei canali. L’azienda ha commentato questa novità dicendosi soddisfatta per i feedback che hanno ricevuto nella fase iniziale.

La funzionalità dei canali è infatti stata resa disponibile prima in soli 10 Paesi al mondo per testare come avrebbero reagito gli utenti e gli amministratori, a quanto pare solo feedback positivi e per questo l’azienda ha scelto di rendere questa novità disponibile anche in altre parti del mondo, Italia compresa.

Non è l’unica novità a cui assisteremo con l’aggiornamento di WhatsApp, infatti troveremo una directory decisamente migliorata.

Sarà possibile visualizzare i canali, a cui potersi iscrivere, scegliendoli tra quelli che saranno filtrati automaticamente e che saranno individuati in base al Paese di provenienza, a quelli più attivi, a quelli più popolari e quelli più nuovi.

Nei canali si potrà agire utilizzando le emojji per dare un feedback al gestore del canale, e il gestore del canale potrà visualizzarne il numero, mentre i followers non potranno vederle.

Le funzionalità possibili nei canali

È disponibile anche una funzione di modifica che permette ad ogni amministratore di modificare gli aggiornamenti nuovi e vecchi fino ad un massimo di 30 giorni, dopo di che saranno eliminati dal server.

C’è poi una funzionalità di inoltro che permette all’utente di inviare un aggiornamento ad una chat o ad un gruppo, nel momento in cui verrà condiviso “il post” verrà incluso anche il link del canale, in questo modo le persone estranee potranno accedervi e saperne di più.

Nei prossimi mesi verrà data la possibilità a tutti di poter fare un proprio canale, questa funzionalità infatti è ancora in fase di studio e di evoluzione.

Tra i canali già attivi troviamo quello ufficiale di WhatsApp dal quale poter ricevere tutte le informazioni sulla piattaforma e sulle novità lanciate dall’azienda.