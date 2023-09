La Lamborghini Huracán Sterrato ha voluto emergere da subito come una supercar versatile ed è stata ottimizzata per regalare ottime prestazioni sullo sterrato.

La nuova versione è stata prodotta attualmente in 1.499 esemplari ma l’edizione limitata potrebbe anche aver avere un seguito. Questa versione della Huracán è stata pensata per essere la variante più eclettica e versatile della sportiva di Sant’Agata Bolognese.

La nuova Lamborghini Huracán Sterrato incanta il mondo

Se la si paragona alla Huracán Evo standard, la Lamborghini Sterrato si notano chiaramente delle differenze ovvero l’assetto rialzato, ma anche protezioni aggiuntive e gomme Bridgestone dueler che le danno ottime potenzialità nel fuori strada.

Anche l’estetica ne esalta il lato avventuroso, con barre al tetto, fendinebbia aggiuntivi e minigonne laterali.

Uno degli aspetti più sorprendenti della Sterrato è dato dalla capacità di divertire anche lontano dall’asfalto. Grazie alla modalità Rally del sistema LDVA, è possibile affrontare sterrati e terreni sconnessi con una disinvoltura insolita per una supercar. Il telaio rigido e le sospensioni doppie bracci assicurano il massimo controllo in ogni situazione.

La Lamborghini Huracán Sterrato è un auto accattivante e la sua personalità unica e resa ancor più evidente dalle note del 5.2 V10 aspirato, seppur ridotto di 30 CV per via dell’assetto rialzato.

La Sterrato e le prestazioni su asfalto e fuori strada

Su strada la Sterrato risulta divertente e divertente da guidare, ma al tempo stesso più rilassata delle sorelle STO ed EVO grazie al rollio contenuto. Lo sterzo diretto e la risposta immediata dell’acceleratore restituiscono comunque forti emozioni, mentre le sospensioni adattive assorbono efficacemente buche e irregolarità.

Anche l’insonorizzazione è di buon livello, lasciando apprezzare appieno il sound del V10 animale da 5,2 litri, nonostante la velocità massima sia stata ridotta a 260 km/h. Tutto sommato la Sterrato pare aver bilanciato al meglio performance e versatilità fuoripista

Lungo strade non convenzionali la Sterrato mostra appieno le proprie qualità da fuori strada. Grazie all’assetto rialzato e alle gomme tassellate si fanno sentire poco le asperità del fondo, mentre traiettorie impegnative vengono negoziate con disinvoltura, merito del bel controllo di sterzo e telaio.

Attivando la modalità Rally del sistema LDVA l’ESP diventa ancor più permissivo, permettendo di giocare maggiormente con sovrasterzo e sottosterzo in piena sicurezza. Anche su ghiaia e sabbia la trazione è sempre garantita, così come l’aderenza in uscita di curva, un must per ogni supercar che voglia definirsi a 360°.

Lamborghini Huracán Sterrato incarna al meglio l’anima più versatile e fuori dalle righe del Toro. Pur non rinunciando ad emozioni e performance puramente automobilistiche, sa regalare un piacere di guida completamente inedito per una Lamborghini, tanto su asfalto quanto in off-road, grazie ad una personalità unica che la rende l’espressione più eclettica della sportività Lamborghini.