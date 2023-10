La splendida cantante Elodie si è prestata ad uno shooting fotografico decisamente provocante, posando nei panni di una conturbante Madre Natura.

Gli scatti realizzati dal fotografo Nima Benati l’hanno immortalata in tutta la sua bellezza mentre indossava solamente dei succinti abiti realizzati con rami e foglie, lasciando ben poco spazio all’immaginazione.

Elodie e la foto sexy che manda in tilt il web

Le foto supersexy dell’artista hanno mandato letteralmente in tilt il web, collezionando milioni di like e commenti di apprezzamento da parte dei fan di tutto il mondo.

Certamente non è la prima volta che Elodie stuzzica la fantasia dei suoi ammiratori con look provocanti, ma in questa occasione sembra davvero essersi superata, regalando ai followers scatti da capogiro.

Lo shooting ha voluto celebrare la sensualità e il femminile in tutte le sue sfumature, utilizzando Elodie come musa ispiratrice. La cantante si è prestata al progetto artistico mettendo in luce non solo il suo indubbio fascino ma anche una grande solarità e capacità di giocare con il suo corpo, passando dalla timidezza più profonda a pose estremamente aggraziate e disinvolte.

Gli scatti hanno colto Elodie in diversi momenti, ora sensuale e spregiudicata, ora maliziosa e ammiccante, il tutto sempre con una innata eleganza e raffinatezza. Look affascinanti alternati a momenti di naturalezza, lasciando trasparire la forte personalità e la grinta di una delle artiste più amate del panorama musicale italiano.

Le foto hanno avuto un enorme riscontro soprattutto sui social network, dove in poco tempo sono diventate virali. Inevitabile per i fan notare la straordinaria bellezza di Elodie, esaltata da dei costumi decisamente minimal che ne hanno messo in risalto le curve sinuose e il fisico statuario, mostrato sempre con grande sensualità ma senza volgarità.

La reazione del web alle foto della cantante

Un progetto riuscito che ha confermato ancora una volta la straordinaria bellezza e la grinta di un’artista poliedrica, capace di affrontare qualsiasi sfida anche quella di trasformarsi in una conturbante Madre Natura.

Non è una novità che la fisicità perfetta di Elodie attiri sguardi e apprezzamenti ma lei, che ha sempre affermato di mostrarsi con piacere e soprattutto senza vergogna preferisce puntare sulle qualità sonore e sul costante impegno nell’ affrontare le nuove sfide che le vengono proposte. Questo nuovo progetto in uscita dimostra la sua crescita professionale e si appresta a essere un nuovo record.

Si è cimentata con successo nella recitazione e ha avuto modo di ricoprire ruoli differenti rispetto al canto e ha dimostrato di mettere tutta se stessa nei percorsi che sceglie di intraprendere. Seguitissima sul web e sempre al centro dell’attenzione, Elodie sta vivendo una storia d’amore con il motociclista Iannone che raccolto molto interesse da parte dei fan che non perdono una sua mossa.

Fatto sta che di fatto è una delle donne attualmente più desiderate dagli italiani ma allo stesso tempo icona di stile e modello per le donne. Un compito non semplice che Elodie riesce però a ricoprire senza sforzi.