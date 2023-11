Un controllo di routine si trasforma in una maxi multa per un automobilista livornese fermato nei pressi della stazione di Livorno.

Gli agenti della polizia municipale, impegnati nei consueti controlli con sistemi elettronici per rilevare irregolarità, hanno fermato il veicolo in transito vicino allo scalo ferroviario cittadino. Quello che hanno appurato poco dopo è costato caro all’ automobilista.

Maxi multa per l’ automobilista fermato

Dagli accertamenti della polizia è emerso un quadro preoccupante di infrazioni commesse dal guidatore. Innanzitutto, il veicolo risultava sprovvisto di copertura assicurativa RC Auto, obbligatoria per legge per circolare.

Già in passato l’automobilista era stato sanzionato per la medesima violazione, facendo scattare una maxi-sanzione di oltre 1700 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente.

Ma i guai per l’indisciplinato guidatore non sono finiti qui. Dalla banca dati è risultato che il veicolo era già sottoposto a sequestro amministrativo da parte della polizia stradale di Pisa per precedenti irregolarità.

Circolare con un mezzo già sequestrato prevede gravi conseguenze, tra cui una sanzione di quasi 2000 euro e la revoca della patente di guida.

In più, la vettura non era stata sottoposta alla prescritta revisione periodica da oltre 7 anni, esponendo gli altri utenti della strada a un potenziale pericolo. Anche per questa infrazione è stata comminata una multa di centinaia di euro.

A quanto ammonta la sanzione del guidatore

Il totale delle sanzioni ammonta quindi a oltre 4000 euro. Ma non è finita qui. Il veicolo, già sotto sequestro, è stato definitivamente confiscato e affidato all’agenzia del demanio, con trascrizione del passaggio di proprietà. Infine, viste le gravi violazioni, la patente di guida dell’automobilista è stata revocata.

Questa vicenda evidenzia in primis quanto siano importanti i controlli da parte delle forze dell’ordine, che sono essenziali per la sicurezza in strada ed evitare comportamenti ritenuti pericolosi.

Sempre più spesso si verificano dinamiche pericolose che sfociano in incidenti e conseguenze negative anche tragiche. Il rispetto delle regole sembra aver perso peso e ha generato una situazione pericolosa per tutta la comunità.

L’incolumità del conducente e quella degli altri non può passare in secondo piano e questo nuovo percorso fatto di controllo e regole più rigide è nato proprio con la speranza che serva da lezione per indurre tutti al rispetto del codice della strada.