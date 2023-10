Agenzia immobiliare si o no? Rivolgersi a professionisti quando si desidera acquistare o vendere casa è sicuramente consigliabile. I professionisti del settore infatti possono guidarci attraverso tutto l’iter burocratico e legale della compravendita, alleggerendo il carico di responsabilità sulle nostre spalle.

È importante però sapere fin da subito come funziona il loro compenso e in che casi possiamo rifiutarci di corrisponderlo. Cerchiamo di fare chiarezza su quando e come va pagata un’agenzia immobiliare secondo quanto stabilito dalla legge italiana.

Come funziona il compenso dell’agenzia immobiliare

La somma che deve essere data all’agenzia immobiliare per il ruolo svolto nell’intermediazione della compravendita e chiamata provvigione. Sostanzialmente si tratta di una percentuale che è calcolata sul prezzo finale di acquisto o della vendita dell’immobile e generalmente spazia tra i 2% e il 5%. tale somma è stabilita in precedenza e deve essere ben chiara nel momento in cui si va a firmare il contratto che ci vincola all’agenzia.

L’agenzia immobiliare percepisce la provvigione sia dal venditore che dall’acquirente dato che entrambi beneficiano dell’intermediazione svolta dalla gente. La somma è suddivisa in parti uguali.

Il pagamento della provvigione scatta formalmente solo al momento del rogito notarile, ossia quando l’operazione di compravendita risulta ultimate a tutti gli effetti con la stipula del contratto definitivo. Solo da quel momento le parti hanno diritto di rivalersi legalmente sull’altra per l’eventuale mancato pagamento della propria quota di provvigione.

In cambio del suo compenso, l’agenzia immobiliare è tenuta per legge ad offrire alcuni servizi essenziali e a rispettare precisi doveri deontologici. La prima cosa che deve fare un’agenzia è quella di promuovere l’immobile per far si che venga visto e successivamente visitato.

Altro obbligo fondamentale è quello di procedere nella mediazione e nella compravendita con trasparenza e correttezza. Ciò significa che deve essere controllata la documentazione inerente all’appartamento o alla casa in vendita e segnalare eventuali informazioni rilevanti che possano avere influenza nella compravendita.

Si tratta per esempio di abusi edilizi debiti e pendenze giudiziarie. L’agenzia immobiliare non può nascondere nulla che possa inficiare la valutazione dell’immobile da parte delle parti in causa.

Altro aspetto fondamentale è quello del comportamento dell’agente immobiliare, è necessario che rimanga imparziale e che la sua opera sia giusta e non orientata soltanto verso una delle due parti. Il compito di questa figura professionale è mediare e Ehi agevolare la trattativa senza volerla chiudere ad ogni costo. si tratta di una figura professionale chiedeva operare come un professionista e pertanto non per interesse personale.

Eccezioni al pagamento della provvigione

Se l’agenzia immobiliare non rispetta i suoi doveri di correttezza e trasparenza, può perdere il diritto alla provvigione. Ad esempio se non comunica una gravosa irregolarità dell’immobile di cui era a conoscenza. Allo stesso modo non è dovuta se l’agente non ha mantenuto un atteggiamento imparziale nella trattativa.

Inoltre la provvigione non è dovuta se l’incarico affidato all’agenzia è scaduto prima della conclusione dell’affare, a meno che le trattative non fossero già iniziate entro i termini. Inoltre secondo una recente sentenza della Cassazione, il diritto alla provvigione si perfeziona formalmente solo al momento del rogito notarile, e non con la semplice firma del contratto preliminare.

Viste le possibili eccezioni previste dalla legge, è sempre bene che acquirenti e venditori stipulino per iscritto una chiara convenzione con l’agenzia immobiliare, specificando nel dettaglio:

– L’importo o la percentuale della provvigione;

– La ripartizione della stessa tra le parti;

– I precisi servizi forniti dall’agenzia;

– La durata dell’incarico conferito;

– Le condizioni per il pagamento;

– Le circostanze che possono determinare l’esenzione dal pagamento.

Va sottolineata l’importanza dell’agenzia immobiliare in quanto si assume la responsabilità del percorso di mediazione e il compenso serve proprio per tutelare anche il diritto di rivalsa in caso di inefficienza o comportamenti inadeguati.

È consigliato rivolgersi a figure professionali di alto livello per compiere il percorso di vendita acquisto in modo da non avere piacevole sorpresa o problematiche future.