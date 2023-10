Da ballerino di Amici a conduttore affermato, Stefano De Martino ha saputo costruirsi una solida carriera nel mondo dello spettacolo italiano grazie al suo talento e alla capacità di mettersi continuamente in gioco.

La sua vita privata ha suscitato interesse nel pubblico, che lo segue con entusiasmo e rimane aggiornato su ogni cambiamento nella sua sfera sentimentale. L’ ultima intervista fatta con Francesca Fagnani ha suscitato clamore per l’onestà con cui ha deciso di raccontarsi.

Scopriamo insieme l’evoluzione del percorso professionale e personale del 33enne napoletano per poi arrivare alla sua vita privata, all’amore con Belen e ai tradimenti dichiarato del conduttore.

Stefano De Martino, dagli esordi a oggi

La passione della danza accompagna Stefano fin da bambino e ha iniziato il percorso con la danza a otto anni. De Martino ha cominciato ad andare nella scuola di ballo di Emilia Rho dove è diventato poi istruttore delle nuove leve.

Il momento in cui la sua carriera è cambiata è stata però nel 2009, dopo il diploma liceo scientifico, quando ha avuto la possibilità di partecipare come ballerino professionista all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nel programma conosce Belen Rodriguez. Tra i due scocca la scintilla e nasce una chiacchieratissima love story, che li trasforma in una delle coppie più amate dello showbiz italiano. Nel 2013 arriva il matrimonio, ma dopo pochi anni i due decidono di separarsi.

Dopo Amici, Stefano diventa ballerino e coreografo di programmi tv e videoclip musicali. Nel 2015 lancia il format Making Dance, dove racconta il mondo della danza in modo inedito. Ma è come conduttore che dimostra tutto il suo talento: da Stasera tutto è possibile a Bar Stella, fino a Made in Sud e deejay set radiofonici, è ormai padrone del mestiere.

Stefano ammette il tradimento e parla di nuovi progetti

Sul fronte sentimentale, dopo la rottura da Belen ha frequentato diverse donne ma senza trovare il giusto equilibrio. Successivamente ha poi ripreso la sua relazione con Belen ma anche questa volta le cose non sono andate come previsto.

Tornato single, nonostante le apparizioni con diverse ragazze anche di recente, continua a far parlare di sé tra gossip e presunti flirt mai confermati. Con Santiago, il figlio avuto dalla Rodriguez, vive un rapporto speciale, nonostante la separazione dalla madre.

Intervistato da Francesca Fagnani, ha ammesso gli errori commessi in passato ma anche la voglia di mettersi ancora in gioco, magari conducendo Sanremo.

Intanto prosegue la sua ascesa in tv confermandosi uno dei volti più amati del piccolo schermo grazie al suo talento, la capacità di reinventarsi e l’umiltà che lo contraddistingue. Riuscirà a stupirci ancora con nuovi progetti? Non resta che seguirne il percorso.

Dopo il successo di Stasera tutto è possibile, De Martino ha condotto Bar Stella su Rai 2. Ora è tra i protagonisti dell’ apprezzatissimo Made in Sud, grazie alla capacità di interagire col pubblico in modo leggero ma coinvolgente.

Non mancano le incursioni nel mondo della musica, come speaker radiofonico e durante i suoi show musicali

Chiamato alle redini di Sanremo non esiterebbe, ma occorre accumulare esperienza. Intanto continua a coltivare la passione per la danza e continua la straordinaria esperienza in TV.

De Martino ha ammesso i tradimenti del passato, necessari per metabolizzare alcune delusioni amorose. Ha sottolineato che non è uno stinco di santo e che spesso le situazioni sono state travisate o plasmate a piacimento dei media.

Per Santiago ha parole di grande tenerezza, anche se riconosce di aver sbagliato ad essere troppo amico anziché più severo come padre. Il loro rapporto è oggi sereno nonostante le vicissitudini familiari.