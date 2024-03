Quali sono le auto nuove noleggiate di più nel 2023?

Probabilmente avrete già sentito parlare di noleggio a lungo termine per quanto riguarda il settore automobilistico. Fino a qualche tempo fa il noleggio era una prerogativa soprattutto delle aziende, ma oggi è possibile trovare numerose soluzioni anche per i privati. Una delle principali caratteristiche di questa formula è la sua grande versatilità, a partire dalla possibilità di scegliere tra un gran numero di veicoli diversi. Potreste dare uno sguardo alle offerte noleggio lungo termine ALD presenti sul loro sito per iniziare a farvi una idea. Hanno un catalogo molto ampio che può fare decisamente al caso vostro.

Se volete saperne di più sul noleggio a lungo termine e su quali sono state le auto più noleggiate in Italia nel 2023 siete nel posto giusto.

Dalle utilitarie ai SUV

Il noleggio a lungo termine è una formula molto apprezzata dagli italiani, e lo hanno dimostrato scegliendo davvero in tantissimi di optare per questa soluzione per la propria mobilità. Il noleggio a lungo termine consente di cambiare periodicamente la propria automobile, ed è disponibile per ogni genere di vettura. C’è chi decide di contrarre un accordo di questo tipo per una nuova utilitaria, perfetta per muoversi nel traffico cittadino, e chi invece preferisce noleggiare un potente e spazioso SUV.

Ecco alcuni dei modelli più noleggiati nel corso del 2023.

Fiat Panda

Tra le auto italiane è difficile trovare una che sia più iconica della Panda. La sua versione precedente ha accompagnato ovunque intere generazioni di persone, e da quando si è rifatta il look sono tanti ad averla scelta. Si tratta di un’auto molto comoda e spaziosa, con dimensioni compatte che consentono di parcheggiare anche in posti abbastanza stretti.

Oggi è possibile acquistare una sua versione ibrida, ottima per chi vuole ridurre i propri consumi e inquinare meno.

Dacia Sandero

Le auto del marchio Dacia hanno saputo farsi spazio sulle strade italiane. Oggi la sua berlina, Dacia Sandero, risulta tra le auto più noleggiate in Italia. Ha un buon design, e il motore offre performance da non sottovalutare. La versatilità è il suo punto forte: abbastanza compatta da essere agile in città, e con tutto ciò che serve per viaggiare in totale comfort per centinaia di chilometri.

Renault Captur

Lo abbiamo già detto poche righe fa: chi opta per un noleggio a lungo termine a volte preferisce entrare nel mondo dei SUV. Renault Captur è un SUV bello da vedere, grazie a un design studiato fin nei minimi dettagli. Si presenta con un motore dotato di ottime prestazioni, ed è dotato di una tenuta di strada sportiva per affrontare ogni genere di situazione.

Negli ultimi anni hanno fatto la loro comparsa anche dei modelli ibridi, perfetti per coloro che vogliono iniziare a spostarsi riducendo il proprio impatto sull’ambiente.

Jeep Renegade

Si possono noleggiare a lungo termine anche vetture del marchio Jeep, amatissime da coloro che cercano un mezzo adatto a superare ogni genere di difficoltà. Tanti italiani hanno scelto di prendere a noleggio Jeep Renegade, da usare sia in città che durante i propri viaggi su quattro ruote.

A bordo, oltre a un potente motore, si possono trovare numerosi sistemi di assistenza alla guida adatti a rendere la propria esperienza al volante il più possibile sicura.