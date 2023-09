Nuovo bonus carburante di 150 euro, a chi spetta e come richiederlo

Il Governo Meloni sta studiando una nuova misura rivolta alle famiglie a basso reddito che permetterà a quest’ultime di poter risparmiare sul carburante, sarà un nuovo bonus dal valore di 150 euro.

Questo nuovo decreto legge avrebbe un costo di 2 miliardi per l’Italia. Al momento l’esecutivo sta studiando come realizzarlo nel più breve tempo possibile per sostenere le famiglie italiane maggiormente in difficoltà.

Caro benzina, presto una nuova social card per l’acquisto del carburante

Il prezzo del carburante è tornato a salire con l’arrivo di settembre e questo rincaro rappresenta un problema per tutte le famiglie italiane, e in particolare per quelle che hanno un reddito basso.

Il Governo Meloni ha deciso di introdurre un nuovo bonus che possa rappresentare un valido aiuto per tutte le famiglie italiane e che possa contrastare il rincaro del carburante.

Le famiglie italiane che potranno accedere al bonus carburante 2023 sono quelle che hanno un Isee non superiore ai 25mila euro, e verrà predisposto con l’utilizzo di un bonus per l’acquisto del carburante desiderato.

Il contributo dovrebbe essere un contributo statale che verrà emesso direttamente su una carta elettronica, esattamente come l’ultima carta elettronica promossa dal Governo, Carta spesa Dedicata a Te.

A dare notizia del contributo è stato Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, che a fine agosto annunciò che l’esecutivo stava studiando questa nuova misura.

Secondo quanto dichiarato dal ministro Urso la misura prevede la realizzazione di una social card sulla quale verrebbe stanziata la somma di denaro, si ipotizza possa essere 150 euro.

Le famiglie che potranno accedere alla misura devono avere un Isee inferiore ai 25mila euro, e si potrà utilizzare per l’acquisto di un qualsiasi carburante quindi gasolio, gpl, benzina e metano.

La social card potrà essere utilizzata anche per le auto elettriche presso gli appositi caricatori disposti in Italia ogni volta che si effettua una ricarica elettrica, anche in questo caso il valore del bonus sarebbe di 150 euro.

Il ministro ha precisato che la cifra è solo un’ipotesi al momento e che si sta ancora studiando la misura al fine di preparare un decreto legge urgente che possa essere messo in campo subito.

Il bonus è ancora in fase di studio

La gestione dell’intero bonus sarebbe disposta a INPS, alle Poste Italiane e ai vari Comuni presenti in Italia. Il costo stimato per la realizzazione di questo bonus è di 2 miliardi di euro.

Al vaglio dei ministri c’è anche il problema di recuperare la somma necessaria, dal momento che le risorse sono poche e le problematiche da affrontare molte.

Abbassare il costo della benzina per tutti di almeno 30 centesimi prevedrebbe un costo di 13 miliardi, un capitale che il Governo attualmente non dispone.

Per questo l’esecutivo ha deciso di agire direttamente nei confronti delle famiglie italiane che presentano più difficoltà, realizzando un bonus carburante che sia appositamente studiato per loro.