L’università Bocconi di Milano è il fiore all’occhiello dell’università italiane una delle più rinomate a livello internazionale. Si occupa principalmente di formazione manageriale ed economica ed è stato fondato nel 1902 da Ferdinando Bocconi che ha scelto di sviluppare un percorso di studi che puntava al mondo degli affari, concreto virgola che portasse a un reale impiego futuro.

La Bocconi nasce come prima università in Italia dedicata ad economia e commercio. Una scelta pionieristica agli inizi del XX secolo, quando predominavano gli studi umanistici e giuridici. L’intuizione di Bocconi fu creare una scuola per formare una nuova classe dirigente per industria e finanza.

L’università ha ampliato i propri orizzonti con l’ internazionalizzazione attuata per richiamare studenti da tutto il mondo.

Università Bocconi eccellenza italiana

Il prestigio della Bocconi deriva dall’elevata qualità della didattica. I programmi mirano a formare professionisti con competenze manageriali e di analisi dei fenomeni economici e sociali. Lo studio di casi pratici e l’interdisciplinarietà danno uno sguardo ampio su finanza, marketing, scienze politiche.

I corsi spaziano da economia aziendale a relazioni internazionali, con focus specifici come data science, digitale, sostenibilità. Sono attivi anche programmi post-laurea di alto livello come il MBA.

La Bocconi ha la sede centrale nel moderno campus di via Sarfatti, progettato dagli architetti Grafton e Antonio Citterio Patricia Viel. Le strutture d’avanguardia comprendono aule, laboratori, spazi studio, impianti sportivi. Da alcuni anni c’è anche il campus Bocconi Urban district.

Essere nel cuore di Milano, tra i principali poli economici d’Italia, consente di accedere alle migliori opportunità di stage e contatti con aziende. Gli ex-alunni favoriscono poi sbocchi di carriera.

Retta universitaria e opportunità di carriera

Le rette della Bocconi non sono low cost, essendo un ateneo privato. Per le lauree magistrali la retta annuale è di circa 16.000 euro, per le triennali di 13.000 euro.

Sono però previsti sconti e borse di studio per reddito e merito. Chi ha ISEE sotto 30 mila euro può avere riduzioni consistenti. Agevolazioni anche per studenti disabili o provenienti da paesi in via di sviluppo.

La Bocconi in sintesi si conferma un punto di riferimento internazionale, grazie alla capacità di coniugare tradizione e innovazione, attenzione per la didattica e aperture al mondo del lavoro. Una scelta che ripaga nel tempo, nonostante la retta non bassa, per le opportunità offerte ai suoi studenti.

Una delle caratteristiche principali è la possibilità di trovare un percorso lavorativo idoneo a quello effettuato alla Bocconi soltanto dopo aver concluso l’università da un anno.

Tutto ciò è reso possibile grazie all’orientamento messo a disposizione dall’ateneo ovvero il carrier service che offre consulenza personalizzata per la ricerca del lavoro e l’accesso al mondo professionale, oltre a una piattaforma con migliaia di opportunità di stage e lavoro. La rete internazionale di ex-alunni e i rapporti consolidati con aziende ed enti costituiscono poi un ulteriore plus per costruire il proprio percorso di carriera.