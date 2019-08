Meeting Rimini compie 40 anni: tribuna per strana crisi

Apre da sempre la stagione politica ed economica, ma per il suo 40esimo compleanno il Meeting di Rimini non si sarebbe aspettato di diventare anche la tribuna non parlamentare di questa crisi di mezza estate. Con il tema ‘Nacque il tuo nome da ciò che fissavi’, tratto dal titolo di una poesia di Karol Wojtyla, l’appuntamento annuale di Comunione e liberazione sarà aperto dal presidente del Senato Elisabetta Casellati, a metà settimana avrà come ospiti Giancarlo Giorgetti e Graziano Delrio, e verrà chiuso sabato prossimo dall’intervento del presidente del parlamento europeo Sassoli. Qualcuno ha rinunciato per seguire gli eventi da Roma, come il segretario del Pd Zingaretti, ma il Meeting sarà luogo di dibattito per molti. E più di una traccia la fornisce Papa Francesco. “Pensiamo alle migliaia di individui che ogni giorno fuggono da guerre e povertà: prima che numeri, sono volti, persone, nomi e storie. Mai dobbiamo dimenticarlo, specialmente quando la cultura dello scarto emargina, discrimina e sfrutta”, afferma il Papa nel messaggio al Meeting. Così lunedì il presidente della Cei Bassetti potrà presentare la posizione dei vescovi italiani, martedì tocca al presidente della Consob Savona puntare sui rischi per i mercati finanziari, mercoledì arriva il ministro degli Esteri Moavero (oltre all’ex presidente del Consiglio Enrico Letta e al presidente di Confindustria Boccia), giovedì giornata politica con Giorgetti, Delrio, Gelmini, Garavaglia, Rosato e Speranza tra gli altri. Venerdì molto atteso il ministro dell’Economia Tria, oltre a un incontro che riunirà i presidenti delle Regioni Emilia, Friuli, Lombardia, Sicilia, Liguria e Marche. Sabato appunto la ‘chiusura’ con Sassoli, ma ovviamente la settimana larga di Cl è molto di più. Il Meeting per l’amicizia fra i popoli si conferma infatti come il più grande festival culturale estivo europeo: conta circa 800mila presenze, 179 incontri, 625 relatori, 25 spettacoli, 20 mostre. Vi lavorano ogni anno tremila volontari. Il bilancio per l’edizione 2019 prevede circa 6,5 milioni di costi. Le voci relative alle entrate stimano circa quattro milioni da servizi di comunicazione per le aziende (cioè soprattutto sponsor e i loro stand), introiti dalla ristorazione (oltre un milione), più attività commerciali, biglietti delle manifestazioni a pagamento e contributi da privati legati in particolare alle attività di ‘fundraising’.

