Campania: presentazione calendari Calcio a 5 con Zigarelli e Boccarusso

Grande adesione ieri da parte del mondo futsal campano nella sala riunioni dell’Hotel San Mauro di Casalnuovo di Napoli, in occasione della presentazione dei gironi e dei calendari dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie C1, Calcio a Cinque Serie C2 e Calcio a Cinque Femminile Serie C1 per la stagione sportiva 2019/2020.

All’evento hanno preso parteil Presidente del Comitato Regionale F.I.G.C. – L.N.D. Campania, Carmine Zigarelli, il Responsabile Regionale Calcio a Cinque, Vincenzo Boccarusso, l’intero Consiglio direttivo, il presidente del Comitato Regionale AIA, Virginio Quartuccio, il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., Giuseppe Madonna e i dirigenti federali.

“Sono molto lusingato di vedere così tanta partecipazione – ha sottolineato Boccarusso – la squadra del futsal campano, da me guidata, è in costante lavoro per accogliere e dare risposte concrete alle società, ai dirigenti, ai calcettisti e alle calcettiste che fanno onore a questa categoria. Il futsal campano merita la spettacolarizzazione di cui godono i campionati delle altre divisioni. Ci impegneremo in questo senso, con la certezza che per il Calcio a 5 Cinque del nostro territorio sarà un grande anno”.

“Il comitato è delle società – ha commentato il presidente del C. R. Campania Carmine Zigarelli alla platea gremita dalle societa’ di Calcio a Cinque – l’appello che vi rivolgo è di renderci sempre partecipi delle esigenze che insorgono sul vostro cammino. Per voi le porte del Comitato saranno sempre aperte e i suoi componenti saranno sempre pronti a rispondere al meglio alle vostre necessità. Chi ama il calcio lo ama in tutte le sue forme. Auguro a tutti voi una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni”.