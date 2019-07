La storia del dopoguerra in Italia ricostruita attraverso le lettere e i diari degli italiani: esce l’ultimo libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri

Venerdì 8 febbraio 1946I, tra la commozione generale, parte dal porto di Napoli la nave militare Algonquin con un carico festoso: 412 spose di guerra italiane e 72 bambini frutto di relazioni con militari americani. La destinazione è New York, dove la nave arriva il 22 febbraio e ad accoglierla c’è la banda dell’esercito che suona Here comes the Bride. È una delle tante storie su cui è basato il libro “Dopoguerra. Gli Italiani tra speranze e disillusioni 1945-1947” che esce in questi giorni nella collana storica del Mulino, scritto da Mario Avagliano e Marco Palmieri.

La ricostruzione di quel complesso ma intenso periodo storico parte da un paese distrutto, disseminato di macerie lasciate dai combattimenti, dai bombardamenti e dalla guerra civile. Ponti crollati, strade interrotte, case diroccate sono una triste realtà per migliaia di famiglie. «Questa cara e divina terra – è il tenore di una lettera del 9 luglio indirizzata da Napoli e intercettata dalla censura – è diventata uno straccio e stracci tutti noi. Siamo, tutti gli italiani, diventati impotenti, indecisi, incapaci perfino di pensare».

“Nella primavera del 1945 – scrivono gli autori – l’Italia è un paese stremato, inquieto e travagliato, in cui le persone hanno perso i propri punti di riferimento, devono rivedere la propria scala di valori e resettare le proprie vite, adeguandole a un nuovo contesto sociale e politico, nazionale e internazionale. La guerra è finita. Restano però il razionamento del pane, gli abiti e i cappotti rivoltati, le scarpe risuolate, le case senza i servizi essenziali, le strade e le ferrovie dissestate, la borsa nera, la polvere delle macerie e una disperazione che alimenta le gravi agitazioni sociali, ma anche la criminalità e il banditismo. Gli anglo-americani, invece, sono stati accolti come liberatori e hanno portato tante novità: cibo, musica, nuovi costumi, «spose di guerra», ma anche segnorine, sciuscià, mogli e fidanzate adultere che sfidano la morale del tempo che ancora ammette i delitti d’onore e figli «mulattini» (tema di una famosa canzone napoletana, Tammurriata nera) che spesso saranno abbandonati perché sono motivo di vergogna”.

È un film dell’epoca, uscito nel 1945, come raccontano Avagliano e Palmieri, a restituirci l’atmosfera che si respira nelle città italiane presidiate dagli Alleati. InNapoli milionaria! di Eduardo De Filippo, infatti, c’è una scena in cui una contrabbandiera racconta delle sigarette acquistate da un sergente inglese: «ha voluto un aumento di dieci lire a pacchetto. Io ho detto: “Ma come, voi siete ingrese…”. E lui ha risposto come se avesse voluto dire: “Sarraggio ingrese comme vuoi tu, ma se ti conviene a questo prezzo bene, se no vado da un altro rivenditore italiano”».

Uno dei fenomeni più tristi del dopoguerra è quello della delinquenza minorile. Il suo epicentro è nell’Italia meridionale. A Napoli, ad esempio, fin dal 1944 le strade sono affollate di ragazzini con i vestiti a brandelli, inginocchiati davanti a delle cassette di legno, sulle quali battono delle spazzole urlando: «Sciuscià! sciuscià!». Accanto a questo si sviluppa il commercio dei corpi, con le cosiddette «segnorine» – come le chiamano i militari alleati – che sono presenti in tutta Italia e anche in Campania e a Napoli: «si trovano quasi in tutti vicoli della Città, il meretricio e con un portafoglio veramente pieno, vanno al mercato nero – si legge in una severa lettera già nel febbraio del 1945 – e possono spendere a qualsiasi prezzo, perché la loro professione lo permette che guadagnano assai in poche ore e con poca fatica. Il guaio è delle poche famiglie, che soffrono, ed anche degli operai che con misera giornata non possono comprare neanche un pacchetto di sigarette».

Il libro mette però a fuoco anche un altro volto dell’Italia del dopoguerra, quello di un paese in cui si riaccendono le luci dei lampioni dopo anni di coprifuoco, in cui si balla, nelle chiese come nelle sedi di partito e in ogni altra strada o piazza. Vecchie e nuove imprese che si danno da fare, come la Piaggio che brevetta la Vespa, la Ferrari, i gelati dell’Algida creati grazie a un residuato bellico amaricano, la prima lavatrice della Candy messa a punto grazie ai disegni di un prigioniero negli Usa, l’Alitalia che tiene a battesimo il primo volo, l’Anas che ricostruisce le strade distrutte dai bombardamenti, il campionato di calcio che riparte (all’ultima giornata, il 28 luglio 1946, il Napoli inchiodando la Juventus sul pareggio 1-1 alla stadio del Vomero, consente al Grande Torino di vincere lo scudetto), Coppi e Bartali che riprendono a sfidarsi al Giro d’Italia eccitando gli animi dei tifosi, la nascita del concorso Miss Italia, le riviste teatrali di Macario, i fotoromanzi di riviste come «Grand Hotel» e i cinema che tornano a riempirsi di pubblico.

Una storia che il libro di Avagliano e Palmieri ricostruisce per la prima volta con un quadro d’insieme sociale, politico ed economica, sullo sfondo dei passaggi cruciali come le prime elezioni amministrative (le prime elezioni in cui votano anche le donne), il tiratissimo referendum monarchia-repubblica (che vede Napoli teatro di agguerrite manifestazioni monarchiche), l’Assemblea costituente e l’estromissione del Pci e del Psi di Togliatti e Nenni dal governo ad opera della Dc di De Gasperi.

Grazie a diari, lettere, corrispondenza censurata, intercettazioni telefoniche, relazioni dei prefetti e carte di polizia gli autori tracciano, con un andamento narrativo piacevole e incalzante, un ritratto dell’Italia di quel primo dopoguerra, “feroce e drammatico – scrivono – ma al tempo stesso scoppiettante e mirabolante”, attraverso tante storie emblematiche che bene lo raccontano.

Un periodo che dalle parole e dalle azioni dei protagonisti appare carico di speranze, di brio, di illusioni, di sacrifici e di impegno collettivo. Ma anche di violenze, di angosce, di inquietudine e di disillusioni – che si esprimono ad esempio nella certezza di Gennaro Jovine, reduce di prigionia, protagonista dellapièce teatrale di Eduardo De Filippo Napoli milionaria!, del 1945, rappresentata per la prima volta al teatro San Carlo di Napoli – che «’a guerra nun è fernuta», controbilanciata solo in parte dalla battuta finale: «S’ha da aspettà, Ama’. Ha da passa’ ’a nuttata».

