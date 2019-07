Dl salva conti, e’ legge: congelati 1,5 mld risparmi

Il dl salva conti e’ legge. Il provvedimento, varato d’urgenza dal Consiglio dei ministri insieme al ddl di assestamento di bilancio per evitare la procedura d’infrazione europea per debito eccessivo e ridurre il deficit di 7,6 miliardi rispetto alle previsioni del Def, ha ottenuto il via libera definitivo della Camera. Il decreto, che congela 1,5 miliardi di risparmi derivanti dalle minori spese per reddito cittadinanza e quota 100, era entrato in vigore il 2 luglio scorso ed era approdato in Parlamento blindato, come tutti i provvedimenti oggetto di confronto con la Commissione europea. Il dl prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate risultanti dal minor utilizzo delle risorse destinate al reddito di cittadinanza e a ‘quota 100’ in materia pensionistica siano destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per raggiungere questo obiettivo si dispone l’accantonamento temporaneo, per almeno 1,5 miliardi per il 2019, di alcune dotazioni dei ministeri. Il decreto legge prevede inoltre l’abrogazione delle norme che consentivano, anche a regime, il riutilizzo negli stessi comparti delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione di reddito di cittadinanza e ‘quota 100′. Gli accantonamenti saranno confermati o resi disponibili per l’esercizio in corso sulla base della rendicontazione delle spese sostenute per il reddito di cittadinanza e per il trattamento della pensione anticipata quota 100 che l’Inps comunichera’, entro il 15 settembre, al ministero del Lavoro e dell’Economia a seguito dei monitoraggi condotti, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro l’anno. (AGI)

