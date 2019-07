Autonomie dossier bloccato: Salvini incassa su Tav

Il dossier autonomia fiscale si rivela, con il passare dei giorni, un ostacolo piu’ ostuico del previsto sul cammino dell’alleanza gialloverde. Ier era saltato un incontro, dedicato alla materia, tra i due vicepresidenti del Consiglio, Salvini e Di Maio. Oggi si e’ venuto a sapere che non vi erano spazi nemmeno per la prevista riunione tecnica che avrebbe dovuto sciogliere le questioni ancora in sospeso. A farlo sapere, all’unisono, fonti governative di M5S e Lega, e il particolare sembra essere significativo, anche se viene immediatamente precisato che il motivo della cancellazione e’ dovuto a banali motivi di agenda. Dopo l’ultimo incontro della settimana scorsa si era deciso di aggiornarsi all’inizio di questa settimana, prima lunedi’ poi martedi’. Ma nessuna riunione era stata formalmente fissata. Tra le questioni da dirimere le sovrintendenze dei Beni culturali e il riparto dei fondi. Non la prende bene il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Le intenzioni annunciate nel week end dal Premier Conte, al momento, non si sono concretizzate”. Delusione anche da parte di Erika Stefani. “Mi aspettavo e mi aspetto tuttora una convocazione e non comprendo perche’ non ci sia stata”, dice il ministro per gli Affari regionali, “Spero che sia davvero per motivi di agenda e non politici. Perche’ non c’e’ piu’ tempo”. Osserva da lontano e commenta il segretario del Pd, Nicola Zingaretti: “Anche sulle autonomie regionali e’ stallo, come e’ stallo su tutti i punti dell’agenda politica. Io credo che un’autonomia giusta sia possibile, il modello dell’Emilia-Romagna e’ gia’ un’ipotesi avanzata sulla quale si puo’ lavorare. Ma purtroppo il governo gialloverde e’ fallito”. Proprio sul modello Emilia-Romagna si sono pero’ concentrati gli attacchi leghisti. Salvini e’ andato oggi a Bibbiano, paese del reggiano ad amministrazione Pd e teatro di una storia tutta da chiarire di discussi affidamenti di bambini. “La Procura sta indagando”, ha detto, “Il problema non e’ il colore politico, ma un sistema che non funziona. Va rivisto l’intero diritto di famiglia”. Quanto basta (insieme alla promessa di Di Maio di essere anche lui a Bibbiano in tempi brevi) per scatenare le ire del Partito Democratico. Intanto ci si prepara alla giornata di domani, che si presenta campale. Non solo per la fiducia posta sul Decreto Sicurezza bis (voto previsto in serata), quanto semmai per cosa dira’, e come lo dira’, Conte riferendo al Senato della storia dei presunti fondi della Lega provenienti dalla Russia. Salvini non ha voluto dire, ancora oggi, ne’ se rispondera’, ne’ se almeno sara’ presente. Il Presidente del Consiglio gli ha concesso nel frattempo un paio di soddisfazioni, sulla Tav e sui migranti. Nel primo caso ha ammesso. In un video su Facebook: “La Francia si e’ espressa per la realizzazione di questa opera. Ne consegue che se la volessimo bloccare non lo potremmo fare”. Nel secondo (con riferimento alla riunione dei ministeri dell’interno dell’Ue a cui non era presente il titolare del Viminale): “I progressi sin qui compiuti a livello di dibattito non ci vedono ancora soddisfatti”. Il leader leghista reagisce soddisfatto: “Peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi”. Gli ottimisti potrebbero vedere dietro queste parole l’intenzione di voler prolungare i tempi dell’esecutivo. Ma lo si capira’, eventualmente, domani sera. (AGI)

