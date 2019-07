Pd: inizia in Campania viaggio per l’Italia di Zingaretti

Domani, lunedi’ 1 luglio, il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, inizia dalla Campania il Viaggio per l’Italia e per l’alternativa. Accompagnato da Pietro Bussolati, responsabile Imprese, Nicola Oddati, responsabile Mezzogiorno e da Giuseppe Provenzano, responsabile Lavoro, e da Camilla Sgambato, responsabile Scuola, il segretario del Pd sara’ domani mattina alle ore 10.15 in visita alla Proma Group di San Nicola la Strada, azienda di automotive ad alta innovazione. A seguire, Zingaretti sara’ alle ore 11.30 alla Jabil di Marcianise dove i lavoratori da giorni sono in presidio contro 350 licenziamenti. Alle ore 14 Zingaretti visitera’ l’azienda vinicola il Verro a Formicola. Nel pomeriggio l’ultimo appuntamento alle ore 16 alla Ferrarelle di Presenzano dove e’ presente anche un centro di riciclo delle plastiche”. Lo rende noto l’ufficio stampa del Pd in una nota.

