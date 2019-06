Orto Botanico “sonoro” con l’Orchestra Scarlatti Junior e la Scarlatti per Tutti

Giovedì 6 giugno 2019, dopo il successo delle passate edizioni si rinnovano le suggestioni di Orto Sonoro ‘Un suono per ogni pianta’: ancora una volta i giovanissimi strumentisti dell’Orchestra Scarlatti Junior (cuore pulsante della Comunità delle Orchestre Scarlatti raccolta intorno alla Nuova Orchestra Scarlatti) e i musicisti amatoriali di ogni età della Scarlatti per Tutti daranno vita, a partire dalle ore 17.30, a vari gruppi musicali disseminati lungo i vari percorsi e nei numerosi spazi del vasto Orto Botanico di Napoli, e animeranno così con accenti e colori diversi le mille meraviglie vegetali dell’Orto, trasformandolo quasi in un’incantata foresta sonora e rinnovando il piacere delle Nachtmusik all’aperto nelle corti e nei grandi giardini d’Europa.

I vari percorsi musicali condurranno poi il pubblico davanti alla grande Serra dove, intorno alle 18.45 tutti gli strumentisti riuniti, diretti dal M.° Gaetano Russo, terranno un breve concerto sinfonico di chiusura, con un programma spaziante da Bizet a un inedito omaggio a Duke Ellington.

Ingresso gratuito per un evento da non perdere.

INFO: 081.2535984 – [email protected]