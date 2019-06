Campania, nasce Sportello Digitalia: lo sportello dedicato alle aziende

Lunedì 10 giugno 2019 è stato lanciato il progetto Sportello Digitalia, il modo migliore per comprendere e conoscere tutte le opportunità che il mondo digitale ha da offrire al business.

C’è la possibilità di confrontarsi con specialisti del settore e professionisti della trasformazione digitale in modo da poter lanciare – o migliorare – i progetti, ed essere così pronti a soddisfare le nuove esigenze del mercato.

A chi è rivolto?

È rivolto a tutti coloro che hanno un’attività (sia essa svolta come libero professionista, come attività locale o PMI) e che desiderano migliorare o iniziare ad avviare una presenza digitale del proprio business. Questo perché la giungla del web può essere spaventosa e spesso si ha paura di affrontarla da soli, o si cade nelle grinfie di consulenti che non portano nessun beneficio alla nostra attività, ma solo confusione e costi.

Da oggi però è possibile contare su Sportello Digitalia!

E’ Gratis?

Sì, le consulenze che avvengono negli spot indicati da Sportello Digitalia sono totalmente gratuite.

Team

Il team di professionisti di Sportello Digitalia è specializzato nei vari settori utili per il business, è pronto a rispondere a tutte le tue domande e a verificare – grazie ad una minuziosa analisi – lo stato operativo attuale per consigliare il modo migliore per migliorare il fatturato delle aziende grazie alle nuove tecnologie.

7 le sedi ad oggi sul territorio:

Tre a Napoli, una a Pomigliano d’Arco, una a Mugnano, una a Giugliano ed una a Pontecagnano.

Qui è possibile richiedere una consulenza GRATUITA https://sportellodigitalia.it/#consulenza