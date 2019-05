Parlamento, crolla il ‘trasformismo’: registrati solo 22 cambi di casacca

Porte decisamente meno girevoli in Parlamento, dall’inizio della legislatura. Secondo il dossier AGI/Openpolis di aprile, il tempo trascorso dall’insediamento delle attuali Camere a oggi e’ stato quello con meno cambi di casacca della recente storia repubblicana. Dal marzo 2018, infatti, i cambi di gruppo in entrambi i rami del Parlamento sono stati 22. Niente di paragonabile, per ora, a quanto accaduto nella legislatura precedente, nel corso della quale oltre il 36% dei membri del Parlamento aveva modificato il gruppo di appartenenza almeno una volta, per un totale di 569 cambi di gruppo. Questo ritmo vorticoso di migrazioni di gruppo aveva fatto toccare una media di 9,48 cambi al mese, contro gli attuali 1,62. Lontani anche i 4,5 cambi al mese della XVI legislatura, che pure avevano sollevato diverse polemiche. Da questo punto di vista, dunque, la legislatura del governo Conte si sta dimostrando piu’ stabile della precedente, e il concetto e’ rafforzato se si considera che 14 dei 22 cambi citati sono stati permessi dall’Ufficio di presidenza della Camera, che ha autorizzato la creazione di un gruppo parlamentare “sotto soglia” (nella fattispecie, quello di Leu). I restanti 8 cambi infatti sono stati causati in 4 casi da espulsioni decise dal M5s, mentre sono quattro i veri cambi di gruppo “politici”: il passaggio di Vittorio Sgarbi da Forza Italia al gruppo Misto, lo spostamento di Enrico Costa dal Misto a Forza Italia, l’uscita di Matteo Dall’Osso dal Movimento 5 stelle per entrare anch’egli in Forza Italia e – ultimissimo in ordine di tempo – il passaggio del deputato ex grillino Vicenzo Caiata dal gruppo Misto a FdI. Restano numerosi, invece, i movimenti e le componenti politiche che si creano in Parlamento nel corso della legislatura (soprattutto all’interno del gruppo Misto) e si aggiungono a quelle provenienti dalle elezioni. Attualmente, nel nostro Parlamento sono presenti complessivamente 20 diversi movimenti politici. Solo 5 di questi costituiscono un gruppo autonomo presente in entrambi i rami del Parlamento. Di questi 20, ben 12 sono movimenti nati come componente del gruppo Misto. (AGI/OPENPOLIS)

