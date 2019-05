Il Venerdì Santo procidano in un libro di Giacomo Retaggio

Storie e suggestioni, fede e ritualità, che si mischiano all’acqua e alla sabbia dell’isola. Sabato 25 maggio, alle ore 18.30, presso la chiesa del Ss. Rosario in Napoli (piazzetta Belvedere 113, annessa alla parrocchia di Santa Maria della Libera al Vomero) sarà presentato il libro di Giacomo Retaggio dal titolo “Il Venerdì Santo procidano. Il giorno senza fine”.

La presentazione si inserisce nell’ambito di “Viaggio nell’arte”, itinerario di fede e cultura proposto dalle arciconfraternite del Vomero S. Maria del Soccorso all’Arenella e del Ss. Rosario al Vomero iniziato lo scorso 10 maggio.

All’incontro parteciperà l’autore con Rosanna Romano, direttore generale delle politiche culturali e turistiche della Regione Campania, don Lello Ponticelli, decano di Procida, i commissari arcivescovili Salvatore Mazzaro e Gianfranco Wurzburger rispettivamente rappresentanti dell’arciconfraternita S. Maria del Soccorso e dell’Arciconfraternita del SS. Rosario al Vomero vecchio. Modererà la giornalista Rosanna Borzillo.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Campania e la partecipazione di SCABEC.

«Non solo un libro per comprendere la processione procidana – commentano i commissari Salvatore Mazzaro e Gianfranco Wurzburger – ma anche uno strumento per comprendere usanze e tradizioni dell’isola, nonché la sua immensa cultura. Per questo ci è sembrato importante proporlo a chi vuole effettivamente proseguire un viaggio nell’arte».