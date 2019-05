Papa Francesco vede la Cina come “non solo come un grande Paese, ma anche come una grande cultura, ricca di storia e saggezza” e la Santa Sede spera che Pechino “non abbia paura di entrare nel dialogo con il mondo e che le nazioni del mondo diano credito alle profonde aspirazioni del popolo cinese”. Ad affermarlo e’ il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, in un’intervista concessa al tabloid Global Times, condotta dal corrispondente speciale del giornale di Pechino, Francesco Sisci, assieme al reporter della testata, Zhang Yu. Nell’intervista, il capo della diplomazia vaticana invia anche ai leader cinesi e a tutto il popolo cinese “i saluti, i migliori auguri e le preghiere di Papa Francesco. Il Santo Padre”, ha detto Parolin nell’intervista pubblicata oggi in prima pagina sul giornale di Pechino, “chiede ai cattolici, in particolare, di intraprendere con coraggio il sentiero dell’unita’, della riconciliazione e di rinnovato annuncio del Vangelo”.

