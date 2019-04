Videosorveglianza asili e case per anziani: ecco cosa prevede la proposta di legge

Video a circuito chiuso per ‘controllare’ il comportamento di maestri, professori, infermieri, assistenti sociali e altri operatori che lavorano con bambini, ragazzi under 18, anziani e disabili. E’ questa la norma più importante contenuta nella proposta di legge delega a firma Forza Italia, in esame in commissione Affari costituzionali al Senato e che a maggio sarà discussa dall’assemblea. Questo è un tema caro anche alla Lega e che spesso è stato oggetto di discussione dopo alcuni episodi di cronaca raccontati dai giornali. La pdl – che contiene alcune deleghe al Governo – ha l’obiettivo di prevenire “maltrattamenti” e “abusi” da parti di operatori del settore. E lo fa principalmente in due modi: da un lato con una formazione specifica per chi lavora con persone più deboli – come i bambini e gli anziani – e, dall’altro, introducendo l’obbligo di istallare telecamere a circuito chiuso negli edifici per controllare le attività e, nel caso di un processo penale, poter utilizzare le registrazioni. Vediamo nel dettaglio le norme previste dal provvedimento già approvato in prima lettura a Montecitorio: LE FINALITÀ Il ddl delega ha un obiettivo ben preciso: prevenire e contrastare – sia nel pubblico che nel privato – maltrattamenti o abusi, anche di natura psicologica, nei confronti di bambini e ragazzi minoreni che frequentano scuole o strutture socio-sanitarie, anziani nei centri assistenziali e persone disabili. Per far questo vengono introdotte norme per raccogliere dati utilizzabili a fini probatori durante le indagini giudiziarie, come ad esempio la videosorveglianza.

– ALERT CRITICITÀ E ASSISTENZA MAESTRE STRESSATE La prima delega contenuta nella proposta di legge riguarda la formazione del personale nelle scuole, asili, centri anziani e le strutture socio-sanitarie dedicate anche ai disabili. Il Governo avrà tempo un anno dall’entata in vigore della legge per scriverlo e dovrà in sostanza contenere il nuovo test attutidinale per poter accedere alle professioni educative e di cura e la formazione obbligatoria. La prima delega prevede sette punti chiave: gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operino con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali, maestre e docenti, oltre all’idoneità professionale, dovranno avere “adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale” che dovranno essere fissati con un futuro decreto interministeriale. La verifica di quest’ultimi dovrà essere effettuata al momento dell’assunzione e verificata periodicamente durante il servizio. E ancora: percorsi di formazione professionale continua, incontri periodici e regolari di équipe di operatori per verificare possibili criticità, colloqui individuali o di gruppo tra famiglie e operatori, percorsi di sostegno e ricollocamento del personale e “rilevamento precoce” dei casi di stress da lavoro per maestre e professori, prevedendo una riabilitazione e assistenza. VISITE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE Un futuro decreto interministeriale dovrà mettere a punto le nuove regole per le visite nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali: le visite potranno essere effettuate durante tutto il giorno, così da prevemire maltrattamenti e abusi.

– VIDEOSORVEGLIANZA IN ASILI E CASE DI CURA Eccoci al cuore del provvedimento: le norme sulla videosorveglianza. La proposta di legge delega introduce delle novità sull’utilizzo e conservazione delle riprese video effettuate nelle scuole, asili e nei contri di assistenza di disabili e anziani. Materiale che potrebbe essere utile per indagini e accertamento di possibili maltrattamenti commessi da chi lavora nelle strutture. In sostanza, si prevede la possibilità di installare – nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità – sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. Le immagini dovranno essere criptate e conservate in un server dedicato appositamente installato nella struttura, per la durata di sei mesi dalla data della registrazione. Le modalità di conservazione dovranno però garantire la protezione della privacy dei soggetti ripresi. Sarà, dunque, il Garante dei dati personali a scrivere le regole che dovranno essere seguite (entro due mesi dall’entrata in vigore della delega). In ogni caso, sarà vietato l’accesso alle immagini registrate a chiunque, tratte se richieste dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale. Prima dell’attivazione dei video a circuito chiuso dovranno essere raggiunti degli accordi sindacali e dovrà essere resao noto l’utilizzo a tutti i lavoratori. Rimane il divieto di utilizzare webcam.

– RELAZIONE AL PARLAMENTO Per capire quali risultati porterà la stretta contro gli abusi, ogni anno – entro il 31 marzo – il Governo dovrà presentare una relazione alle Camere sull’attuazione della legge. Della raccolta dati si occuperanno il ministero della Giustizia e dell’Interno e dovranno riguardare i reati commessi e i relativi procedimenti giudiziari.

– RISORSE PER SPERIMENTAZIONE Il penultimo articolo del ddl delega, da un lato pone la clausola di invarianza, e, dall’altro, istituisce (al ministero dell’Economia) un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare a una sperimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture. (Public Policy)