San Vitaliano, da Noesi Evolution corso per OSSS: ecco tutte le info

Da Noesi Evolution, società campana leader nella consulenza e nella formazione, sono attivi corsi per operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS o 3S). Tale percorso consiste, oltre a svolgere tutte le attività tipiche dell’Operatore Socio Sanitario (cfr. la descrizione della figura professionale OSS), a coadiuvare l’infermiere o l’ostetrica e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

L’Operatore socio-sanitario con formazione complementare (OSSS o anche 3S) grazie a questo corso è in grado di eseguire:

La somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;

La rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente;

Raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;

Medicazioni semplici, bendaggi e clisteri;

Mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;

Respirazione artificiale e massaggio cardiaco esterno;

Cura, lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;

Pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;

Trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;

Sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

Al corso di Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS o anche 3S) si accede solo con il titolo di OSS.

ARGOMENTI TRATTATI

Promozione benessere psicologico e relazionale della persona

Cura bisogni primari della persona

Adattamento domestico-ambientale

Assistenza alla salute della persona

Competenze digitali

Comunicare in lingua straniera

DESTINATARI

Possesso di titoli /Qualificazioni professionali di qualifica di operatore professionale, acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale. I candidati che abbiano conseguito detti titoli in un ordinamento estero devono inoltre possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello elementare. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di primo grado o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. L’accesso è consentito anche nel caso in cui si possieda il titolo attestante l’obbligo di istruzione.

ATTESTATO DI FREQUENZA

In seguito all’esito positivo delle verifiche periodiche, verrà fornito l’attestato di frequenza rilasciato da Noesi Evolution srl unipersonale.

DURATA: Il corso ha una durata di 400 ore suddivise in 200 ore di lezioni frontali e 200 ore tra laboratori e stage

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il relativo diploma di qualificazione/ attestato di frequenza

Per informazioni:

081. 5198556

[email protected]

www.noesievolution.it