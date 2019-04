San Vitaliano, da Noesi Evolution corso per ‘operatore funebre’: ecco tutte le info

Da Noesi Evolution, società campana leader nella consulenza e nella formazione, sono attivi corsi per ‘operatore funebre’ (detto anche necroforo), che è specializzato nel trasporto delle salme. Il corso di formazione professionale è rivolto agli operatori dell’attività funeraria e permette l’acquisizione del previsto titolo professionale, indispensabile per poter accendere un corretto rapporto di lavoro con imprese funebri.

Il corso di formazione professionale necroforo risponde a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie” ed in particolare dell’art. 7, che prevede l’istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali, allo scopo di migliorare le competenze professionali di coloro che operano o che intendono operare in questo settore.

Il corso è destinato a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale. I prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16, possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse all’obbligo di istruzione. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello elementare. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.

Gli argomenti trattati sono: eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro; eseguire il servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale; competenze digitali; comunicazione in lingua straniera.

Per ulteriori informazioni:

Tel 081. 5198556

Mail [email protected]

www.noesievolution.it