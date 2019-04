San Vitaliano, da Noesi Evolution al via il corso per operatore socio-sanitario (OSS): ecco tutte le info

Da Noesi Evolution, società campana leader nella consulenza e nella formazione, sono attivi corsi per ‘operatore socio – sanitario’ (OSS). Con tale percorso di formazione si è poi in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.

L’Operatore Socio-Sanitario (OSS), a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine del corso di formazione professionale regionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente. L’operatore socio sanitario (OSS) svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi-professionale.

ARGOMENTI TRATTATI

Promozione benessere psicologico e relazionale della persona

Cura bisogni primari della persona

Adattamento domestico-ambientale

Assistenza alla salute della persona

Competenze digitali

Comunicare in lingua straniera

DESTINATARI

Il corso è destinato a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale. I prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16, possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse all’obbligo di istruzione. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello elementare. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.

ATTESTATO DI FREQUENZA

In seguito all’esito positivo delle verifiche periodiche, verrà fornito l’attestato di frequenza rilasciato da Noesi Evolution srl unipersonale.

DURATA: Il corso ha una durata di 1000 ore suddivise tra lezioni frontali, laboratori e stage

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il relativo diploma di qualificazione/ attestato di frequenza.

