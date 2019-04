San Vintaliano, da Noesi Evolution corso per ‘addetto alla modellazione 3D per l’aeronautica’: ecco tutte le info

Da Noesi Evolution, società campana leader nella consulenza e nella formazione, tutto pronto per il corso gratuito ‘addetto alla modellazione 3D per l’aeronautica’, finanziato da Forma.Temp, ed è rivolto a candidati a missione di lavoro in somministrazione (sia occupati che disoccupati) iscritti e selezionati da una Agenzia per il Lavoro, e commissionato dall’Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l.

Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche necessarie a ricoprire in modo efficace il ruolo di esperto in modellazione e rendering per l’aereonautica. Due moduli sono inoltre dedicati rispettivamente ai diritti e doveri dei lavoratori temporanei ed all’illustrazione della normativa sui rischi generali per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive ed uno ulteriore alla formazione specifica sulla sicurezza, con riferimento all_articolo 37 del D.Lgs. 81/08 ed all’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I posti disponibili sono 10. Il corso avrà luogo presso la sede di San Vitaliano (NA) in via Nazionale delle Puglie 283, dal 07/05/2019 al 29/05/2019, per un totale di 80 ore.

Per ulteriori informazioni:

081. 5198556

[email protected]

www.noesievolution.it