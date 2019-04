Papa Francesco: costruire ponti non muri, non essere freddi a sofferenze mondo

“Davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, il Signore della vita non ci trovi freddi e indifferenti. Faccia di noi dei costruttori di ponti, non di muri”. Cosi’ Papa Francesco nel messaggio pasquale dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, da dove impartisce la benedizione Urbi et Orbi.

“Lui vive e ti vuole vivo! Lui e’ in te, Lui e’ con te e non se ne va mai”. Così Papa Francesco cita l’esortazione apostolica post-sinodale dei giovani, Christus vivit. “Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’e’ il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza – ha continuato -, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sara’ li’ per ridarti la forza e la speranza”. “Cristo vive. Egli e’ la nostra speranza e la piu’ bella giovinezza di questo mondo. Tutto cio’ che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita”, ha aggiunto Francesco che ha sottolineato: “Questo messaggio e’ rivolto nello stesso tempo a ogni persona e al mondo. La Risurrezione di Cristo e’ principio di vita nuova per ogni uomo e ogni donna, perche’ il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla coscienza. Ma la Pasqua e’ anche l’inizio del mondo nuovo, liberato dalla schiavitu’ del peccato e della morte: il mondo finalmente aperto al Regno di Dio, Regno di amore, di pace e di fraternita’”.