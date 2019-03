Calcio campano, Barbiero: “Grande soddisfazione per le vittorie di Real San Giuseppe e Napoli Femminile”

Il C.R. Campania ci congratula con la squadra di calcio a 5 Real San Giuseppe C5, per aver vinto la Coppa Italia di Serie B, battendo la Città di Massa per 8-4. Inoltre esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalle calciatrici del Napoli Femminile, che hanno conquistato l’accesso alla finale del trofeo “Beppe Viola”, la prestigiosa rassegna trentina che per la prima volta ha aperto le sue porte alle formazioni Juniores delle squadre partecipanti al campionato di Serie C femminile. Le partenopee hanno vinto 4-1 contro il Pinerolo.

“Complimenti al Real San Giuseppe che trionfa alle Final Eight, riportando così in Campania dopo anni l’ambita coppa, dando grande lustro al futsal regionale”. Commenta così il Commissario del C.R. Campania, avvocato Luigi Barbiero, la vittoria del Real San Giuseppe. “Ci inorgoglisce anche il traguardo raggiunto dal Napoli Femminile – aggiunge il Commissario del C. R. Campania – e allo stesso tempo testimonia l’ottimo lavoro che il calcio campano sta svolgendo nel settore femminile. Congratulazioni alle calciatrici, ai dirigenti e all’intero staff e in bocca al lupo per la finale”.