Non solo la Tav: sono almeno 30 le grandi opere sopra i 100 milioni di euro bloccate in Italia per un valore complessivo di oltre 36 miliardi di euro. Secondo le ultime rilevazioni dell’Ance sul sito sbloccacantieri.it. le grandi infrastrutture ferme sono concentrate maggiormente al Nord (17 opere per un totale di oltre 24 miliardi di euro), ma anche nel Centro-Sud (5 opere del valore totale di 8,2 miliardi al Centro Italia e 8 interventi per 3,5 miliardi di euro nel Mezzogiorno). Sono principalmente grandi interventi di collegamento e di ammodernamento di infrastrutture esistenti per migliorare la competitivita’ dei territori. Ma ci sono anche importanti opere per la salute e la sicurezza dei cittadini come ospedali o progetti contro il dissesto idrogeologico. Le opere segnalate e censite dall’Ance sono molte di piu’: arrivano a 600. L’associazione rilancia oggi l’allarme per il settore (620.000 posti persi nelle costruzioni dal 2008 e 120.000 imprese chiuse). Allarme condiviso da Confindustria che avverte: riaprire i cantieri potrebbe avere “un forte impatto espansivo” sulle costruzioni e su diversi altri settori. “Cio’ potrebbe alzare il Pil italiano di oltre l’1% in tre anni rispetto allo scenario previsivo di base, con un aumento molto limitato del deficit”. Infine sindacati sciopereranno il 15 marzo con una grande manifestazione a Roma.

Ecco le 30 grandi opere sopra i 100 milioni bloccate per oltre 36 miliardi: OPERE REGIONE IMPORTO (mln euro) – Gronda di Genova Liguria 5.000 – Terza corsia A11 Toscana 3.000 Firenze-Pistoia – Tav Torino-Lione Piemonte 8.600 – Tangenziali Venete Veneto 2.200 (Verona-Vicenza-Padova) – Av Brescia-Verona Lombardia 1.900 – Autostrada Tirrenica Toscana 1.800 – Megalotto 3 statale Calabria 1.335 Jonica – Autostrada Cispadana Emilia Romagna 1.300 – Autostrada Cremona Lombardia 1.020 Mantova – Superstrada Valsugana Valbrenta-Bassano Veneto 760 – Terza corsia A22 Vento/Em.Romagna 753 Verona-Modena – ss 117 Itinerario Sicilia 748 Nord-Sud – Nodo ferroviario Liguria 620 Genova – Raccordo autostradale Emilia Romagna 600 Ferrara-Porto Garibaldi – Coll.autostradale Emilia Romagna 500 Campogalliano-Sassuolo – Coll. Porto Ancona Marche 480 con grande viabilita’ – Autostrada Roma-Latina Lazio 2.800 – Strada statale Lioni-Grottaminarda Campania 430 – A33 Asti-Cuneo Piemonte 350 – Strada Statale Maglie-Leuca Puglia 300 – 1 lotto raccordo tra l’A4 e la Val Trompia Lombardia 260 – Strada Statale 1 Liguria 255 Nuova Aurelia – Napoli-Bari Campania 250 tratta Telese-SanLorenzo – Progetto Terzo Ponte Lombardia 220 – Progetto del Sarno Campania 220 – Coll. stradale Basilicata 187,8 Murgia Pollino – Tunnel del Colle Piemonte 180 di Tenda – Nuovo ospedale Liguria 131,8 di La Spezia – Sistema tangenziale Toscana 118 Lucchese – Completamento ospedale Calabria 114,9 Morelli di Reggio Calabria TOTALE 36.433,5.