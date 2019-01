Salute: italiani pagano di tasca propria quasi 40 miliardi di spese

Gli italiani pagano di tasca propria circa un quarto delle spese totali per la salute. La spesa sanitaria totale registrata in Italia nel 2017 e’ stata infatti pari a 152,8 miliardi di euro e di questi il 74% (113,1 miliardi di euro) e’ rappresentato dalla spesa pubblica e il 24% (39,7 miliardi di euro) dalla spesa sanitaria privata. Ben il 91% della spesa privata (36 miliardi di euro) e’ stata out of pocket, ovvero sostenuta interamente di tasca propria dai cittadini, mentre solo per il rimanente 9% si e’ trattato di spesa intermediata. Un dato significativo che, da un lato, conferma lo spostamento del finanziamento sempre piu’ a carico dei cittadini e dall’altro fa notare come la sottoscrizione di forme di sanita’ integrativa rimanga un fenomeno ancora limitato rispetto ad altri paesi europei: in Irlanda, Francia e Paesi Bassi la componente intermediata raggiunge un’incidenza sulla spesa sanitaria privata superiore al 40%. Questi e altri approfondimenti sul tema della sanita’ sono stati presentati a Roma nel corso di un incontro organizzato da UniSalute, societa’ del Gruppo Unipol e principale player nel mercato della sanita’ integrativa che gestisce 43 Fondi Sanitari integrativi di categoria derivanti da Ccnl. I dati presentati fanno parte di uno studio elaborato dalla European House-Ambrosetti che mostra come l’incidenza della spesa sanitaria pubblica italiana sul Pil (pari a 6,6%) sia minore della media europea (7,4%) e nei prossimi anni sia destinata a diminuire e con un gap, rispetto agli altri paesi del Vecchio continente, destinato ad ampliarsi: Germania, Svezia e Paesi Bassi, ad esempio, spendono piu’ di 4.000 euro l’anno per ogni cittadino, quasi il doppio di quanto spende l’Italia. La tendenza all’aumento della spesa sanitaria privata e soprattutto di quella out of pocket (ben il 24% in piu’ negli ultimi anni) evidenzia uno stato di sofferenza del nostro sistema sanitario nazionale in considerazione di uno sbilanciamento demografico verso la fascia piu’ anziana delle popolazione che genera conseguentemente una maggiore domanda di salute. Nel corso dell’incontro, l’amministratore delegato di UniSalute, Fiammetta Fabris, ha commentato: “Siamo convinti che la sanita’ integrativa dovra’ mantenere e ampliare il ruolo di primo piano grazie all’importante attivita’ svolta ad oggi dai Fondi Sanitari di categoria che hanno consentito di intercettare parte della spesa diretta in sanita’ per oltre 5,8 milioni di assistiti. La vivacita’ e l’attenzione del settore e’ evidente anche dalle nuove modalita’ con cui abbiamo saputo insieme intercettare le nuove e diverse esigenze a tutela degli iscritti e dei loro familiari, cominciando ad attivare percorsi di presa in carico delle patologie, in particolare quelle croniche, specifici percorsi di prevenzione personalizzata e modelli di gestione di assistenza domiciliare. Restano aperte importanti tematiche che costituiscono le sfide anche del Ssn quali la non autosufficienza e i farmaci che pesano per una buona percentuale sul totale della spesa privata totale”. Fabris ha inoltre evidenziato come, in questi anni, i Fondi Sanitari di categoria da Ccnl abbiano assicurato prestazioni per un valore di circa 2 miliardi di euro, confermando il ruolo di secondo pilastro della sanita’. “E’ necessario ora – ha concluso Fabris – iniziare delle riflessioni anche interne al sistema. Siamo alla vigilia di una stagione importante, con obiettivi precisi: il mantenimento degli investimenti pubblici nel settore, la razionalizzazione della spesa, un maggiore spazio da dedicare su questo fronte nella contrattazione nazionale”.

