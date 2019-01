Raffaele Marrone nuovo presidente Confapi Napoli: “Priorità a sburocratizzazione e a nuove relazioni con istituzioni locali”. Congratulazioni dal Rotary

«Le piccole e medie imprese sono alle prese con cambiamenti non solo dei mercati di riferimento e dell’economia in generale – ha continuato – ma anche dei sistemi legislativi. Il futuro si apre a chi impara a gestire e ad adattarsi ai cambiamenti che, per fortuna, non è detto che siano negativi. È importante che Confapi Napoli s’inserisca in queste dinamiche di cambiamento e che supporti le aziende in tutte le circostanze che lo richiedono. A cominciare dalla grande “battaglia” per la sburocratizzazione della Pubblica Amministrazione, che in alcuni casi soffoca, come un cappio, la libera intrapresa».