Provincia Cosenza, indette le elezioni: si vota il 24 febbraio

Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha indetto le elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale. Si votera’ domenica 24 febbraio per l’elezione dei sedici componenti e le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle 20 nella sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo, al seggio elettorale e le eventuali sottosezioni ubicate nelle sale appositamente allestite. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Cosenza, in carica alla data delle elezioni. Secondo procedura il prossimo passaggio e’ adesso l’individuazione del corpo elettorale, per il quale i segretari comunali devono comunicare alla Provincia l’elenco degli aventi diritto; a seguire, la pubblicazione del numero degli aventi diritto e la presentazione delle liste dei candidati. L’elezione avviene secondo un voto ponderato, cioe’ che pesa diversamente a seconda della fascia di popolazione a cui appartengono i singoli comuni. Le modalita’ e i moduli per la presentazione delle liste, dei contrassegni e delle candidature a consigliere, nonche’ la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposita regolamentazione operativa approvata dalla Provincia di Cosenza, con disposizione del presidente n. 4 del 3 gennaio scorso.

Correlati