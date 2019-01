Pozzuoli, arriva la Befana: giochi e dolci per i bimbi

L’Epifania tutte le feste porta via, ma a Pozzuoli lo ha fatto nel modo più divertente possibile. Fate, attrazioni magiche, animazioni e tanti gadget alla “Befana dei piccoli” organizzata dall’Amministrazione comunale per chiudere in grande il lungo cartellone di eventi natalizi cominciato all’Immacolata. Tanti bambini, accompagnati da rispettivi genitori, stamattina si sono recati in piazza Severini a Monteruscello per partecipare alle varie attività ludiche e ricevere i classici doni della Befana. Come salutare meglio la fine del periodo natalizio in spensieratezza? Grande successo, inoltre, ieri sera ha riscosso il concerto Gospel che si è svolto al Tempio Duomo del Rione Terra: si sono esibiti il Coro Eyael insieme al Coro Città di Pozzuoli, due realtà sempre più importanti della Campi Flegrei Academy.

