Epifania ricca di eventi a Somma Vesuviana. Pirozzi: “Festeggiamenti per dar lustro al patrimonio culturale della città”

Epifania ricca di eventi a Somma Vesuviana. “Io l’ho vista la Befana: era su nel cielo che volava con la scopa e coi calzini, s’intrufolava nei camini Poi l’ho vista che entrava nel Castello e che cantava, aspettando i bei bambini per donar loro gioia e cioccolatini…”. Comincia così la magia che potranno vivere sabato 5 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 14, i bambini a Somma Vesuviana, con l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno, e con la collaborazione dell’assessore alla Cultura Floriana Pirozzi.

“Una Epifania ricca di eventi, di momenti di convivialità e di gioia. Incontri imperdibili nei bellissimi luoghi di Somma Vesuviana”, commenta l’assessore Pirozzi, sottolineando che “queste festività hanno creato tanta armonia in città e hanno dato lustro alle bellezze culturali di Somma Vesuviana.

I piccoli saranno accolti dagli animatori e, seguendo un percorso di visita del Castello d’Alagno, incontreranno la Befana che, in una atmosfera incantata, donerà loro calze piene di leccornie (fino ad esaurimento scorte).

A partire dalle ore 18.30 alle ore 21.30, nel Centro Storico Casamale si svolgerà la rappresentazione del Presepe Vivente, un teatro a cielo aperto, nell’atmosfera magica del borgo antico. Un’idea che nasce a metà degli anni ‘90, da un gruppo di giovani del luogo. Sin dall’inizio, il Presepe Vivente al Casamale è stato ispirato all’iconografia del Presepe Napoletano Settecentesco, dove elementi fondamentali come la scena della Natività, il bivacco dei Pastori e la carovana dei Re Magi, vanno a collocarsi in un contesto scenografico legato alla vita popolare della Napoli antica, con la riproposizione di botteghe e mestieri del tempo. Come tratto caratteristico, il Presepe al Casamale è stato inoltre sempre concepito come “recitato”, grazie al contributo di molti dei partecipanti chiamati a rappresentare scene tratte da un repertorio teatrale tradizionale.

L’evento nel suo complesso punta a contribuire alla promozione del Casamale come luogo ospitale e fruibile, in grado di porsi come punto di riferimento culturale della città e non soltanto. Sarà realizzato in ricordo di Vincenzo De Stefano detto ‘O panettiere prematuramente scomparso.

Nei giorni 5 e 6 gennaio, invece, rispettivamente di pomeriggio e di mattina, ci sarà in piazza Vittorio Emanuele III animazione e tanto divertimento per i più piccini.

PROGRAMMA 5 gennaio 2019

Castello Incantato – Castello D’Alagno dalle 9.30 alle 14.00

Befana Solidale – Chiostro Chiesa S. Maria del Pozzo dalle 10.00

Aspettando la Befana – Piazza Vittorio Emanuele III dalle 15

Presepe Vivente – Borgo Casamale dalle 18.30 alle 21.30

6 gennaio 2019

Arriva la Befana – Animatori in Piazza Vittorio Emanuele III – dalle 10 alle 13

Tombolata di Beneficenza – Chiesa di S. Maria del Pozzo dalle 11

Presepe Vivente – Borgo Casamale dalle 18.30 alle 21.30