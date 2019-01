Elezioni Regionali, corsa a 7 in Sardegna: ufficializzate le candidature

Sono state depositate stamane, in Corte d’appello a Cagliari, le candidature di tutti e sette gli aspiranti governatori, in corsa alle elezioni regionali, previste in Sardegna, il prossimo 24 febbraio. Gli uffici, operativi dalle 8 alle 12 di stamane, hanno ricevuto, dunque, le candidature a presidente. Il sindaco metropolitano di Cagliari Massimo Zedda e’ sostenuto dalla coalizione di centrosinistra Progressisti di Sardegna (Partito democratico della Sardegna, Campo progressista Sardegna, Liberi e uguali, Sardigna Zedda presidente, Cristiano Popolari socialisti, Progetto Comunista per la Sardegna, Sardegna in comune con Massimo Zedda, Noi la Sardegna con Massimo Zedda e Futuro comune con Massimo Zedda). Il senatore Christian Solinas, segretario del Psd’Az, e’ appoggiato dal centrodestra (Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale, Partito sardo d’azione, Lega Salvini Sardegna, Partito Uds-Unione dei sardi, Fortza Paris, Energie per l’Italia, Sardegna civica, Sardegna20venti-Tunis e Udc). Francesco Desogus si presenta con il Movimento 5 Stelle, l’ex assessore regionale Paolo Maninchedda con il Partito dei sardi di cui e’ fondatore, Andrea Murgia e’ sostenuto da Autodeterminatzione, l’ex parlamentare ed ex presidente della regione Mauro Pili e’ con Sardi liberi e, infine, il giornalista Vindice Lecis corre per Sinistra sarda. Spettera’ ora al collegio dei magistrati dell’ufficio centrale di Cagliari verificare tutta la documentazione depositata. Entro domani dovrebbe arrivare la conferma ufficiale sulle candidature. Lunedi’, invece, si dovrebbe procedere al sorteggio, per la posizione definitiva dei nomi dei candidati nella scheda elettorale.

