Campania, Ambito n 17: parte il progetto “In Movimento… Laboratori per l’inclusione”

Nella sala formazione dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N17, con il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dr. Arcangelo Cappuccio, la Dr.ssa Mariarosaria Quaranta referente del servizio Integrazione scolastica e la KER Cooperativa sociale Onlus, è stato presentato il progetto laboratoriale “IN MOVIMENTO…LABORATORI PER L’INCLUSIONE” . La presentazione del progetto ha visto, in questa prima fase, il coinvolgimento dei dirigenti scolastici e dei docenti referenti per gli alunni disabili delle scuole del territorio dell’Ambito N17, gli assessori alle politiche sociali dei comuni afferenti l’Ambito N17 e i servizi sociali professionali dei Comuni.

Il progetto formativo si articola in due moneti complementari, un primo di natura tecnicoinformativa e un secondo di natura empirico esperienziale con dibattiti e workshop rivolti agli operatori del settore, alle scuole e alle famiglie, tutti attori protagonisti a vario titolo e in ogni momento. I laboratori esperienziali di musica e di arti espressive si svolgeranno direttamente nelle scuole a partire dal mese di marzo 2019 in collaborazione con l’esperto di cinema, Musica, Clownterapia e Teatro Dr. Enrico Morabito.

La mission del progetto è offrire al territorio una visione globale e multidisciplinare nel “connettere le diversità per creare le identità”, con spunti di riflessione sull’Integrazione territoriale sia dal punto di vista delle istituzioni sia dal punto di vista socio educativo e scolastico.