Manovra, governo punta a chiudere: torna su tavolo idea web tax

La Commissione Ue aspetta di conoscere, nero su bianco, come si tramuteranno le modifiche alla manovra decise ieri nel vertice a palazzo Chigi. Si aspettano gli emendamenti che la maggioranza sta mettendo a punto mentre all’interno di M5s e Lega c’e’ fibrillazione sulla partita con Bruxelles. Preoccupazione soprattutto su reddito di cittadinanza e ‘quota cento’. Salvini e Di Maio predicano calma, sostengono anche in privato che non cambia nulla, che aver ridotto le cifre sulle due misure cardini del contratto non comporta alcun passo indietro. Ma la base parlamentare e’ in fermento mentre il governo e’ ancora a lavoro sugli ultimi dettagli della legge di bilancio. Sarebbe tornata sul tavolo per esempio la web tax. All’interno dell’esecutivo giallo-verde se ne sta discutendo. Del resto, come ha fatto notare il dem Boccia, la Francia iniziera’ a riscuotere la tassa sui giganti del web senza attendere che venga adottata dall’Unione europea. Ieri l’incontro a palazzo Chigi al quale hanno preso parte Conte, i due vicepremier, i ministri Tria e Fraccaro e i due vice ministri Garavaglia e Castelli, e’ terminato a tarda notte. Oltre alle risorse individuate su reddito di cittadinanza e quota cento (circa due miliardi ciascuna) ci sono altri tre miliardi da individuare, tra dismissioni e altre ipotesi sul tavolo per andare verso una riduzione del deficit strutturale come richiesto dall’Europa. Gia’ nei giorni scorsi si era parlato della proroga del blocco dell’adeguamento delle pensioni ma sarebbe anche a rischio una parte della cifra stanziata per il bonus sulle auto non inquinanti (gli sconti fino a 6mila euro). In ogni caso Conte e Tria puntano a chiudere la partita con la Ue, sono al lavoro per definire l’accordo con Bruxelles ed evitare la procedura di infrazione mentre dal Quirinale si osserva il dialogo, auspicato da mesi, tra Roma e Bruxelles, con la consapevolezza che la volonta’ di chiudere positivamente ci sia da entrambi le parti. Il governo ha ben presenti i costi di una bocciatura della manovra, la Commissione Ue ha ben presenti le ripercussioni politiche di una mancata intesa dopo le difficolta’ create dalla Brexit e dalla protesta in Francia. Al Colle i contatti proseguono come sempre con i componenti dell’esecutivo e si guarda dunque gia’ al nuovo anno, ai prossimi impegni che attendono l’esecutivo e alle elezioni europee di maggio, senza prendere in considerazione alcuno scenario se non quello fornito dalla realta’. Salvini e Di Maio dal canto loro continuano a professare ottimismo e a rilanciare l’asse Lega-M5s. Ma nel Movimento 5 stelle c’e’ insofferenza soprattutto verso il sottosegretario alla presidenza Giorgetti che, spiegano fonti pentastellate, mantiene i rapporti proprio con quel mondo della finanza che vuole che il governo cada. Una certa insofferenza nei confronti della Lega sarebbe trapelata, riferiscono fonti parlamentari del Movimento, anche ieri nel brindisi di Natale che Grillo ha tenuto con alcuni deputati e senatori. Nessuna intromissione nei confronti dell’operato di Di Maio, anzi c’e’ la convinzione che questo governo deve andare avanti ma noi del Movimento – avrebbe osservato Grillo secondo quanto riferisce chi era presente – siamo un’altra cosa. In ogni caso i fari sono puntati sulla manovra: la prospettiva di dover votare la legge di bilancio tra Natale e Capodanno alla Camera non e’ certamente gradita ai parlamentari. C’e’ poi da sciogliere il nodo del Global Compact (si va verso un rinvio), da stringere i bulloni a Montecitorio sul ddl anticorruzione (restano i mal di pancia dei leghisti) e da definire il calendario di gennaio. A partire dal tema dell’autonomia (“quelli della Lega pensano al nord ma poi vogliono i voti anche al sud”, afferma un deputato pentastellato), delle riforme costituzionali e della legittima difesa.

