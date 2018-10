Napoli, a Città della Scienza tutto pronto per Steam: presentati i progetti di Noesi Evolution

Dal 10 al 12 ottobre a Città della Scienza a Napoli si terrà STEAM, l’open future della didattica in Campania.

3 GIORNI PER LA SCUOLA è il principale evento di incontro e riflessione sulla didattica innovativa nella scuola realizzato in Italia, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da Città della Scienza e dall’Assessorato all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali della Regione Campania, in collaborazione con la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Focus dell’edizione 2018: le discipline STEAM Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. Da più di un decennio è evidente uno scollamento tra il mondo dell’educazione e quello del lavoro: il nuovo scenario tecnologico, in cui la digitalizzazione pervade tanto i processi produttivi quanto la vita di tutti i giorni, impone un altrettanto innovativo modello educativo fondato sulla capacità di codifica e di risoluzione dei problemi. In quest’ottica diventa fondamentale possedere competenze multidisciplinari: un approccio proattivo che permetta di comprendere e gestire i significati e le ricadute dell’innovazione (in particolare di quella tecnologica) nel quotidiano. Con le STEAM non ci si propone di apprendere nuove discipline, ma di sviluppare negli studenti il pensiero critico e un approccio multidisciplinare perché il mondo non è diviso in corsi e materie, ma è magmatico, indefinito e in continua evoluzione. Senza trascurare le “vecchie discipline” e la rigida separazione tra quelle tecnico-scientifiche e quelle umanistiche, non bisogna più considerare il sapere teorico separato dalle capacità pratiche: sono concetti fluidi e osmotici imprescindibili l’uno dall’altro.

Il giorno 12 ottobre, dalle ore 10 alle ore 11.30, nell’Aula Seminari (Aula B), di Fondazione Idis /Città della Scienza saranno presentati i risultati di quattro progetti realizzati ed uno da realizzare, in partenariato con l’Ente di formazione Noesi Evolution, l’Associazione A.GE Genitori Regione Campania e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dei dirigenti scolastici e dei partner e seguirà la presentazione dei progetti curata dall’ing. Vincenzo Carbone, docente formatore di Noesi Evolution, responsabile della formazione nei Campi estivi STEAM. Durante l’evento saranno mostrate simulazioni di robotica (Kit Arduino) e di stampa 3D.