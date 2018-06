Papa Francesco: Corpus Domini è mistero di attrazione a Cristo, è la festa dell’accoglienza

“La festa del Corpus Domini e’ un mistero di attrazione a Cristo e di trasformazione in Lui. Ed e’ scuola di amore concreto, paziente e sacrificato, come Gesu’ sulla croce. Ci insegna a diventare più accoglienti e disponibili verso quanti sono in cerca di comprensione, di aiuto, di incoraggiamento, e sono emarginati e soli. La presenza di Gesu’ vivo nell’Eucaristia e’ come una porta, una porta aperta tra il tempio e la strada, tra la fede e la storia, tra la città di Dio e la città dell’uomo”. Lo ha detto papa Francesco durante l’Angelus in piazza San Pietro. Ricordando le processioni che si tengono in tutta Italia per la festa del Corpus Domini, il Pontefice ha invitato i fedeli a partecipare. “Anch’io questa sera, a Ostia – come fece il Beato Paolo VI 50 anni fa – celebrerò la Messa, a cui seguirà la processione con il Santissimo Sacramento”, ha annunciato. “Gesù, morto e risorto, continua a percorrere le strade del mondo, si affianca a noi e guida il nostro cammino: alimenta la fede, la speranza e l’amore; conforta nelle prove; sostiene l’impegno per la giustizia e la pace””, ha aggiunto ancora papa Francesco alla Preghiera dell’Angelus a piazza San Pietro. “L’Eucaristia è una presenza che come fuoco brucia in noi gli atteggiamenti egoistici, ci purifica dalla tendenza a dare solo quando abbiamo ricevuto, e accende il desiderio di farci anche noi, in unione con Gesu’, pane spezzato e sangue versato per i fratelli. Ogni celebrazione eucaristica, mentre costituisce un atto di culto pubblico a Dio, rimanda alla vita e alle vicende concrete della nostra esistenza”, ha concluso.

