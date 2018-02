Politiche, Massimo Pepe (Fi): “In prima linea per la sicurezza degli abitanti del Vasto” – VIDEO

La sicurezza degli abitanti della quarta municipalità di Napoli e la lotta alla disoccupazione giovanile: sono questi i cavalli di battaglia della campagna elettorale di Massimo Pepe, trentenne candidato alla Camera con Forza Italia nel collegio plurinominale di Napoli centro. “Stiamo dando ascolto alle istanze dei cittadini per raccogliere le loro richieste. “Nell’area del Vasto ad esempio si registra un’emergenza sicurezza più volte denunciata sia dai consiglieri – ha spiegato il giovane candidato – abbiamo riscontrato che si versa in una situazione non solo di degrado ma anche di pericolo per le famiglie e per i bambini”. Per Pepe “la disoccupazione giovanile è un problema serio che va affrontato e preso di petto. Il Presidente Berlusconi negli anni passati ha dimostrato con il governo del fare che c’è una possibilità concreta per i giovani che vogliono lavorare attraverso un’immissione diretta dal mondo delle università a quello del lavoro. Questo processo si è interrotto negli ultimi anni di governo di centrosinistra. Ci auspichiamo che possa ripartire quando saremo nuovamente al governo”.

