Elezioni, Forza Italia: Silvio Berlusconi vuole le donne capolista. Ecco chi saranno

Prendono forma le liste di Forza Italia. E Silvio Berlusconi blinda ‘le sue donne’. Il Cav ha iniziato a fissare i punti cardine della strategia elettorale, assegnando a tutte le big rosa del partito il posto di capolista (alla Camera o al Senato) nel proporzionale, vero e proprio paracadute ai tempi del Rosatellum bis.

Come riportato da Adnkronos, dovrebbero essere ricandidate tutte le uscenti, ma ampio spazio sarà dato ad esponenti di spicco della società civile.

Nelle ultime ore sarebbero molto corteggiate la ‘civica’ Lisa Ferrarini, imprenditrice reggiana dell’omonimo gruppo agroalimentare e vicepresidente di Confindustria; l’ex campionessa olimpica e deputata Manuela Di Centa e l’ex giornalista di Mediaset, Ilaria Cavo, attuale assessore regionale nella giunta Toti, che potrebbe essere candidata proprio in Liguria.

Nel dettaglio, in Campania sarà l’ex ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna a guidare più di un listino proporzionale a Montecitorio (probabilmente tre, liberando di fatto posti ai candidati uomini una volta eletta in uno di questi), ma anche Nunzia De Girolamo e la new entry l’avvocato Licia Polizzi, amica di Francesca Pascale, compagna di Berlusconi; in Sicilia correranno Stefania Prestigiacomo e Gabriella Giammanco; in Lombardia ci saranno la coordinatrice regionale Maria Stella Gelmini, l’ex ministro Michaela Vittoria Brambilla, leader animalista e l’ex deputata europea e fedelissima del Cav, Licia Ronzulli (un posto nel maggioritario in Lombardia dovrebbe essere riservato a Valentina Aprea, attuale assessore regionale all’Istruzione, e alla consigliera comunale di Milano, Silvia Sardone); sarà capolista nel Lazio al Senato l’ex tesoriere Maria Rosaria Rossi.

Nel Lazio correranno Annagrazia Calabria e Renata Polverini; in lista, probabilmente nel Lazio per il proporzionale alla Camera, ci dovrebbe essere l’avvocato Antonia Postorivo, moglie del senatore Antonio D’Ali, ex sindaco di Trapani.

In Puglia sarà capolista Elvira Savino così come Sandra Savino in Friuli Venezia Giulia e Paola Pelino in Abruzzo.

In Calabria, oltre al coordinatore regionale Jole Santelli, correrà Maria Tripodi, responsabile dell’organizzazione giovanile di Fi e fedelissima della deputata Annagrazia Calabria.

In Piemonte, sarebbero capolista Maria Rizzotti (per il Senato) e Laura Ravetto (per la Camera). Nessun problema per la riconferma delle altre azzurre di lungo corso: dalla coordinatrice regionale in Alto Adige, Michaela Biancofiore a Elena Centemero. L’ex ministro Annamaria Bernini, attuale senatrice, sarà candidata nel proporzionale in Emilia Romagna, ma a Montecitorio.